Secondo quanto ricostruito fino ad ora, un 27enne di origini algerine, avrebbe gridato alla giovane: "Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". Poi l’avrebbe sfregiata in volto. La vittima, di origini marocchine, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale

"Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni, di origini marocchine, in pieno centro a Milano. È successo vicino alla fermata della metropolitana di Piazza Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

