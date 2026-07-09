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Milano, 27enne sfregia ragazza: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano". Arrestato

Cronaca

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, un 27enne di origini algerine, avrebbe gridato alla giovane: "Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". Poi l’avrebbe sfregiata in volto. La vittima, di origini marocchine, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale 

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"Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano". É quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni, di origini marocchine, in pieno centro a Milano. È successo vicino alla fermata della metropolitana di Piazza Duomo. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano. La vittima, in regola con i documenti, è stata subito soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

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