Sanremo, Filippo Oldani confessa omicidio della madre Lorella Capano: arresto convalidatoCronaca
Lo studente ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì sera nell'appartamento di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio di garanzia durato circa due ore davanti al gip Massimiliano Botti che poi ha convalidato l'arresto
Ha confessato l'omicidio della madre. Filippo Oldani, vent'anni, studente universitario residente a Milano, ha ammesso davanti al giudice per le indagini preliminari di Imperia di aver ucciso Lorella Capano, 58 anni, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia, in via Hope a Sanremo. L'ammissione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida, durato circa due ore, al termine del quale il gip Massimiliano Botti ha convalidato l'arresto.
L'interrogatorio davanti al gip
Il giovane è apparso profondamente scosso: durante l'udienza è scoppiato in lacrime più volte. Al termine dell'interrogatorio è stato riaccompagnato nella casa circondariale di Valle Armea, a Sanremo, dove era stato portato dopo il fermo. Nella mattinata era stato trasferito a Imperia per comparire davanti al giudice. I difensori, gli avvocati Alessandro Moroni del foro di Sanremo e Giovanni Priola di Milano, hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni all'uscita dal tribunale.
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L'accusa e la ricostruzione
Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Il fermo era scattato nel tardo pomeriggio di lunedì, poche ore dopo il ritrovamento del corpo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ancora in fase di verifica, la donna sarebbe stata strangolata nell'appartamento di via Hope. Il figlio sarebbe poi uscito da solo per cenare e, al rientro, avrebbe chiamato il 112 sostenendo che la madre non rispondeva.