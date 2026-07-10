Lo studente ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata senza vita lunedì sera nell'appartamento di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'interrogatorio di garanzia durato circa due ore davanti al gip Massimiliano Botti che poi ha convalidato l'arresto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ha confessato l'omicidio della madre. Filippo Oldani, vent'anni, studente universitario residente a Milano, ha ammesso davanti al giudice per le indagini preliminari di Imperia di aver ucciso Lorella Capano, 58 anni, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera nella seconda casa di famiglia, in via Hope a Sanremo. L'ammissione è arrivata nel corso dell'interrogatorio di convalida, durato circa due ore, al termine del quale il gip Massimiliano Botti ha convalidato l'arresto.

Filippo Oldani portato in carcere dopo la confessione - ©Ansa

L'interrogatorio davanti al gip Il giovane è apparso profondamente scosso: durante l'udienza è scoppiato in lacrime più volte. Al termine dell'interrogatorio è stato riaccompagnato nella casa circondariale di Valle Armea, a Sanremo, dove era stato portato dopo il fermo. Nella mattinata era stato trasferito a Imperia per comparire davanti al giudice. I difensori, gli avvocati Alessandro Moroni del foro di Sanremo e Giovanni Priola di Milano, hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni all'uscita dal tribunale. Leggi anche Donna uccisa Sanremo, fermato il figlio 22enne