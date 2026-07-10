Mohammed Saidi, 27 anni, cittadino algerino irregolare sul territorio italiano, è accusato di aver sfregiato al volto una ragazza di 23 anni alla fermata Duomo della metropolitana di Milano. Poche ore prima era tornato in libertà: la notte precedente era stato arrestato per furti e danneggiamenti di auto in sosta, e il giudice della direttissima aveva convalidato il fermo disponendo il divieto di dimora a Milano. La procura ipotizza ora il reato di sfregio permanente, punito con la reclusione da 8 a 14 anni

Cittadino algerino, 27 anni, senza permesso di soggiorno. Mohammed Saidi era libero da poche ore quando, giovedì pomeriggio, ha incrociato sulla banchina della fermata Duomo una ragazza di 23 anni che non conosceva e l'ha sfregiata per uno sguardo . La notte prima era finito in manette per una serie di furti e danneggiamenti su auto in sosta; il giudice aveva convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel capoluogo lombardo, restituendogli la libertà. Nel pomeriggio si trovava di nuovo in centro.

Il suo nome era già comparso nei registri delle forze dell'ordine appena ventiquattro ore prima. Una Volante della Polizia di Stato lo aveva individuato dopo il danneggiamento di alcune vetture parcheggiate: gli agenti gli avevano trovato addosso oggetti sottratti dagli abitacoli e gli avevano contestato il tentato furto. In tutto, secondo le contestazioni, almeno tre auto forzate con un grosso cacciavite.

Di lui, al momento, si conoscono l'età, la nazionalità e la posizione irregolare in Italia. Nessun legame con la vittima: i due non si erano mai visti prima. Le prime ricostruzioni degli investigatori della Polizia locale indicano che nelle ore precedenti all'aggressione avesse vagato per la città senza una meta precisa, fino a raggiungere il centro.

È il passaggio su cui si concentrano ora le polemiche. Alle 15.30 circa di quello stesso giorno, il 27enne era sulla banchina della linea gialla della metropolitana, alla stazione Duomo, in violazione della misura appena ricevuta. Lì ha incrociato la giovane, nata in Marocco, che attendeva il treno in direzione Comasina insieme ad alcuni amici.

Portato davanti al giudice con rito direttissimo, Saidi ha visto convalidare l'arresto. Nei suoi confronti è stato però disposto il divieto di dimora nel Comune di Milano, una misura che non prevede la detenzione e che gli ha consentito di tornare in libertà nel giro di poche ore.

"Sono uomo e sono musulmano"

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Saidi si è rivolto all'improvviso alla ragazza, chiedendole perché lo stesse fissando. La giovane ha negato, ma la risposta non è servita a placarlo. "Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano", le parole che, stando ai testimoni, avrebbe gridato prima di colpirla con un pugno in pieno viso e poi di estrarre una lama, ferendola alla guancia e al labbro.

La scena si è consumata davanti a decine di persone. Soccorsa immediatamente, la 23enne è stata trasportata in codice giallo al Policlinico, dove è stata medicata: non è in condizioni gravi, ma la ferita le lascerà un segno permanente.