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Livorno, chiama la polizia perché il marito rifiuta un rapporto intimo

Cronaca

È successo in un appartamento della zona di via Garibaldi, a Livorno. Una donna nigeriana ha chiamato il 112 al culmine di una lite con il marito, appena rientrato da un lungo viaggio in Nigeria, che si era rifiutato di avere un rapporto intimo con lei dicendo di essere troppo stanco. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra volante, che non hanno riscontrato alcuna criticità

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Una telefonata al 112 tutt'altro che ordinaria ha portato la Squadra volante della questura di Livorno in un appartamento della zona di via Garibaldi. A chiamare la polizia è stata una donna nigeriana che, dopo una discussione con il marito appena tornato da un viaggio in Nigeria, ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine perché il compagno si era rifiutato di avere un rapporto intimo con lei. La vicenda è raccontata da Il Tirreno.

 

Un mese di lontananza e il rifiuto

I due, secondo la ricostruzione, non si vedevano da circa un mese. L'uomo era rientrato da poco in Italia dopo un periodo trascorso in patria con i familiari e, una volta a casa, avrebbe spiegato alla moglie di essere provato dal lungo volo e di avere solo bisogno di riposare. Una spiegazione che la donna non ha accolto: nel rifiuto del marito ha letto il segnale che qualcosa nel rapporto non andasse. Da lì la discussione ha preso una piega sempre più accesa, tra accuse, sospetti e l'ipotesi (avanzata dalla donna) di un tradimento consumato durante il soggiorno nigeriano.

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L'allarme dei vicini

Il tono delle urla è salito al punto che gli altri inquilini del condominio si sono allarmati. "Abbiamo sentito urla molto forti (hanno raccontato alcuni residenti al Tirreno) e ci siamo spaventati. Poi sono arrivate le volanti". Il timore, hanno spiegato, era che il litigio potesse degenerare in qualcosa di più serio.

L'intervento e la calma ritrovata

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, una volta entrati in casa, hanno ascoltato entrambi i coniugi e ricostruito quanto accaduto. Al termine dei controlli non sono emersi elementi di rilievo: nessuna violenza, nessuna situazione di pericolo, soltanto un litigio nato da una questione strettamente personale e sentimentale. I poliziotti hanno quindi lasciato l'abitazione senza adottare alcun provvedimento.

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