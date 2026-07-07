Spionaggio per la Russia, 2 arresti a Roma: c'è un ex 007 italiano

I carabinieri del Ros hanno arrestato a Roma due persone accusate di spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato è un 59enne ex sottufficiale dell'Arma con un passato nell'intelligence italiana. Nell'inchiesta figurano altri cinque indagati, quattro dei quali militari in servizio con incarichi ad alta riservatezza. Crosetto: "Tolleranza zero con chi mette a rischio la sicurezza nazionale"

Due arresti a Roma per spionaggio in favore della Russia e accesso abusivo a sistemi informatici. I carabinieri del Ros hanno eseguito le misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina, con il supporto del Gis e del Comando provinciale dell'Arma. Il principale indagato è un cittadino italiano di 59 anni, ex sottufficiale dei carabinieri e in passato in servizio nel comparto intelligence. Complessivamente le persone iscritte nel registro degli indagati sono sette.

Crosetto: "Tolleranza zero con chi mette a rischio la sicurezza nazionale"

"Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità, nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. La tutela della sicurezza nazionale, delle informazioni classificate e delle istituzioni rappresenta un interesse primario dello Stato e non ammette alcuna forma di cedimento". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, congratulandosi con magistratura e investigatori per l'operazione. La Difesa - aggiunge - adotterà "ogni ulteriore iniziativa per salvaguardare l'integrità delle proprie strutture".