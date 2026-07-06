Allerta meteo, in arrivo piogge e forti temporali in Italia: ecco dove

Nonostante il caldo, acquazzoni e instabilità interesseranno parte della Penisola, soprattutto tra Centro e Sud. Scatta l'allerta gialla in cinque regioni per rischio temporali e idrogeologico. Fenomeni previsti anche sulle Alpi orientali. Attesi rovesci anche nei prossimi giorni ascolta articolo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il caldo è tornato a farsi sentire su gran parte dell'Italia, con temperature in costante aumento e afa sempre più diffusa. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio, però, il dominio dell'alta pressione lascia spazio a una fase di instabilità su alcune aree della Penisola, dove sono attesi rovesci e forti temporali. Per questo la Protezione Civile mantiene un'allerta meteo gialla in quattro regioni.

Allerta meteo in cinque regioni Sono cinque le regioni interessate oggi da allerte meteo gialle per temporali e rischio idrogeologico. La Protezione Civile nazionale ha diramato l'avviso per Abruzzo, Marche, Molise e Basilicata, mentre la Regione Campania ha emesso una propria allerta valida fino alle 20 su gran parte del territorio regionale. In Abruzzo la criticità riguarda la Marsica e i bacini del Tordino-Vomano, dell'Alto Sangro, del Pescara e dell'Aterno. In Molise l'allerta interessa invece i Frentani, il Sannio, il Matese, l'Alto Volturno e il Medio Sangro. Per la Campania sono previsti rovesci e temporali improvvisi, anche di forte intensità, accompagnati da possibili grandinate, raffiche di vento e intensa attività elettrica. L'allerta, che non riguarda la Piana Campana, Napoli, le Isole, l'Area Vesuviana, la Piana del Sele e il Cilento, segnala inoltre il rischio di allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, scorrimento dell'acqua sulle sedi stradali, oltre a possibili frane e caduta di massi nelle aree più vulnerabili. Approfondimento El Niño, in aumento la probabilità di fenomeni meteorologici estremi

Dove sono previsti piogge e temporali oggi Nelle restanti ore della giornata i fenomeni più significativi sono attesi soprattutto lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne del Centro e del Sud. Al Nord potranno svilupparsi temporali sulle Alpi, in particolare sui settori orientali, con residue precipitazioni possibili sul Triveneto prima di un graduale miglioramento in serata. Al Centro l'instabilità interesserà principalmente le zone interne, dove saranno possibili acquazzoni e temporali anche intensi. Dalla serata è atteso un generale miglioramento con ampie schiarite. Al Sud e sulle Isole sono previsti locali rovesci e temporali sulle aree interne della Penisola, mentre lungo le coste il tempo resterà in prevalenza stabile. Anche in questo caso i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nelle ore serali. Approfondimento Temperature, consumi, allerte: le anomalie di giugno in 5 grafici

Martedì 7 luglio nuovi temporali, ma il caldo non mollerà Nonostante il predominio dell'anticiclone e della "cupola di calore", anche martedì 7 luglio si svilupperanno nubi a evoluzione diurna. Le prime celle temporalesche sono attese intorno a mezzogiorno, mentre la fase più intensa è prevista tra le 14 e le 19. Secondo le ultime previsioni, i fenomeni più significativi interesseranno la dorsale appenninica dall'Abruzzo alla Calabria, con una probabilità maggiore tra Molise, Campania e Basilicata. In queste aree potranno verificarsi rovesci isolati, intensa attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si tratterà comunque di fenomeni molto irregolari e distribuiti in modo disomogeneo, che non porteranno un sollievo diffuso dal caldo. Vedi anche Caldo e siccità stanno mettendo in crisi il Lago Trasimeno