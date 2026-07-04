L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Mercoledì 24 giugno 2026, poco dopo le sei di sera, la terra ha tremato con grande violenza in Venezuela. Continua il lavoro dei soccorritori, che a distanza di giorni continuano a cercare le persone sotto le macerie. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime: "Siamo ancora nella fase della ricerca di persone vive sotto le macerie: dobbiamo continuare a essere uniti e lavorare insieme”, ha detto la presidente ad interim, Delcy Rodriguez.

Vibrio e mosca assassina. Il Vibrio è un microrganismo acquatico che prospera negli ambienti costieri salmastri e, secondo l'Ecdc, sta diventando sempre più frequente in alcune aree d'Europa a causa dei cambiamenti climatici. Negli Stati Uniti è scattato l’allarme mosca assassina. Il parassita, debellato negli Usa negli anni Settanta, rappresenta una minaccia per allevamenti, animali domestici, fauna selvatica e, in casi rari, anche per l'uomo.

Febbre Mondiali. Partita dopo partita, il francese Mbappé si afferma sempre di più tra i protagosti assoluti del torneo.

Scontro al cardiopalma per gli appassionati di tennis, quello tra lo svizzero Stan Wawrinka e Matteo Berrettini a Wimbledon.

Curiosità: Square Mouth ha messo in fila le mete estive più costose al mondo, dove un viaggio costa in media 1.171 dollari al giorno.

Fior d’arancia per Taylor Swift. La pop star e il campione di football americano Travi s Kelcesi sarebbero già sposati in vista della grande festa tanto attesa dai fan. La superstar e l'attaccante dei Kansas City Chiefs, che hanno donato 26 milioni di dollari in beneficenza prima delle loro celebrazioni, sarebbero ora ufficialmente marito e moglie.

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