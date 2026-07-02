Secondo quanto riferisce Page Six, la superstar e l'attaccante dei Kansas City Chiefs, che hanno donato 26 milioni di dollari in beneficenza prima delle loro celebrazioni, sarebbero ora ufficialmente marito e moglie

Un sì pronunciato in forma privata. Taylor Swift e il campione di football americano Travis Kelce si sarebbero già sposati in vista della grande festa al Madison Square Garden, secondo quanto riferisce Page Six. La superstar e l'attaccante dei Kansas City Chiefs, che hanno donato 26 milioni di dollari in beneficenza prima delle loro celebrazioni, sarebbero ora ufficialmente marito e moglie. Sebbene abbiano in programma una grande festa con oltre mille amici e familiari al Madison Square Garden di New York domani, dopo una cena per cento invitati stasera, la coppia si sarebbe già scambiata i voti nuziali davanti a un piccolo gruppo di persone a loro vicine.