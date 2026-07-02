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Taylor Swift e Travis Kelce già sposi, domani festa al Madison Square Garden di New York

Spettacolo

Secondo quanto riferisce Page Six, la superstar e l'attaccante dei Kansas City Chiefs, che hanno donato 26 milioni di dollari in beneficenza prima delle loro celebrazioni, sarebbero ora ufficialmente marito e moglie

Un sì pronunciato in forma privata. Taylor Swift e il campione di football americano Travis Kelce si sarebbero già sposati in vista della grande festa al Madison Square Garden, secondo quanto riferisce Page Six. La superstar e l'attaccante dei Kansas City Chiefs, che hanno donato 26 milioni di dollari in beneficenza prima delle loro celebrazioni, sarebbero ora ufficialmente marito e moglie. Sebbene abbiano in programma una grande festa con oltre mille amici e familiari al Madison Square Garden di New York domani, dopo una cena per cento invitati stasera, la coppia si sarebbe già scambiata i voti nuziali davanti a un piccolo gruppo di persone a loro vicine.

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Credits: Getty Images, Ansa, Instagram/TaylorSwift

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Taylor Swift e Travis Kelce, la storia d'amore tra le due star. FOTO

Ripercorriamo la storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce, dal braccialetto dell’amicizia all’anello di fidanzamento da 550mila dollari. La loro relazione ha avuto momenti iconici in due Super Bowl, tour, concerti e apparizioni pubbliche. Il tutto è culminato con l’annuncio ufficiale del fidanzamento su Instagram il 26 agosto 2025. La coppia, entrambi 35enni, ha condiviso questa notizia con i fan in un post congiunto A cura di Camilla Sernagiotto

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La cena con pochi intimi

La madre di Travis Kelce è arrivata a New York: Donna Kelce, la mamma del tight end di football americano dei Kansas City Chiefs, che ha conquistato il cuore di Taylor Swift, è atterrata all'aeroporto di La Guardia dove uno degli autisti della sposa l'ha caricata su un pulmino per portarla direttamente al Madison Square Garden in vista della cena per pochi intimi di festeggiamento della coppia in programma per stasera. La zona attorno allo stadio dei Knicks dove domani sono attesi oltre mille ospiti per festeggiare Taylor e Travis è transennata dalla polizia. Le autorità di New York - ha detto un portavoce del sindaco Zorhan Mamdani - hanno dato ufficialmente solo ieri il nulla osta alle misure di sicurezza richieste dagli organizzatori dell'evento per le celebrazioni. 

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