Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il "no" della Corte Suprema Usa alla riforma di Trump sullo Ius soli, che chiedeva l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Spazio anche al caso di Sigfrido Ranucci: 4 arresti per l'attentato al giornalista, c'era un mandante. Poi, l'appello del Papa ai lefebvriani: "Evitate lo scisma". Infine, l'attentato a un oligarca ucraino a Montecarlo
- In apertura il "no" della Corte Suprema Usa all'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita: "Migranti, la sconfitta di Trump". Il presidente: "Un male, ora il Congresso deve fare una legge". Spazio anche al caso di Sigfrido Ranucci: "4 arresti per l'attentato, c'era un mandante". In prima pagina anche l'attentato contro un oligarca ucraino a Montecarlo. Poi, l'ondata di caldo, con l'Oms che riferisce di "5 morti in 24 ore" e il Ministero della Salute che lo smentisce.
- In primo piano la questione Ius soli negli Usa: "La Corte Suprema Usa boccia il decreto che negava la cittadinanza a figli di migranti illegali o temporanei". Trump: "Questa decisione è un male". Spazio al caso di Sigfrido Ranucci: "4 arresti. I pm: ora caccia ai mandanti". In prima pagina il caso di Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile a Milano. Poi, il terremoto in Venezuela: "Città come obitori a cielo aperto". Infine, il caso dei lefebvriani all'appello del Papa: "Oggi lo scisma".
- "l'ombra dello scisma" è il titolo d'apertura della Stampa sul caso dei lefebvriani, a cui il Papa ha lanciato un appello: "Non ordinate i vescovi o siete fuori". Spazio anche allo Ius soli e la "sconfitta" di Trump, dopo il "no" della Corte Suprema Usa all'abolizione del diritto alla cittadinanza. In prima pagina anche la situazione a Gaza e "i crimini impuniti", Teheran che "prepara il terzo round" di colloqui su Hormuz, la guerra in Ucraina e l'attentato all'oligarca ucraino a Montecarlo. Infine, lo scontro Meloni-Vannacci.
- In apertura l'intervista al ministro dei Trasporti Matteo Salvini sul "caos" voli e treni: "Disagi per viaggiare meglio, 1.300 cantieri attesi da anni". E ancora: "Fermare oggi i lavori significherebbe riunciare a un Paese più moderno domani". Spazio anche al "no" della Corte Suprema Usa alla riforma di Trump sullo Ius soli. Poi, l'ondata di caldo e l'allarme dell'Oms che segnala "in Italia 5 vittime", poi smentito dal Ministero della Salute: "Falso". In prima pagina anche lo "strappo" dei lefebvriani e l'appello del Papa: "Non lacerate la Chiesa".
- La Gazzetta dello Sport dedica il titolo principale al Milan, che dopo l'arrivo di Gonçalo Ramos continua a inseguire un grande difensore come Virgil van Dijk. In primo piano anche la vicenda giudiziaria che coinvolge Alessandro Bastoni, indagato in un'inchiesta per prostituzione minorile, mentre il giocatore respinge ogni accusa. In prima pagina anche il mercato della Juventus, Mbappé protagonista con la Francia e Sinner impegnato a Wimbledon.
- Il Corriere dello Sport apre con le dure parole di Zlatan Ibrahimović dopo l'eliminazione della Germania dal Mondiale: nel mirino il ct Ronald Koeman, accusato di "eccessiva prudenza". Spazio anche al mercato, con il Napoli che accelera per Khalaili e prova il sorpasso sull'Inter. In evidenza la vittoria della Francia sulla Svezia trascinata da Mbappé e il tennis, con Jannik Sinner atteso dalla sfida contro Borges a Wimbledon.
- In apertura l'accordo della Juve con il Genoa per l'acquisto di Jeff Ekhator. Nel frattempo, "si continua a trattare" con il Paris Saint-Germain per Kolo Muani. Spazio poi al caso di Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile. Poi i Mondiali, con la vittoria della Norvegia contro la Costa d'Avorio e quella del Marocco contro l'Olanda. In prima pagina anche il tennis con Tyra Caterina Grant che "debutta e asfalta Boulter", poi Sinner che "ne fa fuori 2".