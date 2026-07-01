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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1° luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il "no" della Corte Suprema Usa alla riforma di Trump sullo Ius soli, che chiedeva l'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita. Spazio anche al caso di Sigfrido Ranucci: 4 arresti per l'attentato al giornalista, c'era un mandante. Poi, l'appello del Papa ai lefebvriani: "Evitate lo scisma". Infine, l'attentato a un oligarca ucraino a Montecarlo

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