Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio alla guerra in Iran, con la tensione tra Stati Uniti e Teheran tornata alta. I pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli Paesi del Golfo, mentre Trump minaccia un'escalation. In evidenza anche le temperature record in Italia e in Europa: secondo l’Oms, dal 21 giugno i morti in eccesso legati al caldo sono oltre 1.300. Ampio spazio, infine, al devastante terremoto in Venezuela: a Caracas gli ospedali sono al collasso e servono aiuti per 680mila bambini