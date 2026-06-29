Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio alla guerra in Iran, con la tensione tra Stati Uniti e Teheran tornata alta. I pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli Paesi del Golfo, mentre Trump minaccia un'escalation. In evidenza anche le temperature record in Italia e in Europa: secondo l’Oms, dal 21 giugno i morti in eccesso legati al caldo sono oltre 1.300. Ampio spazio, infine, al devastante terremoto in Venezuela: a Caracas gli ospedali sono al collasso e servono aiuti per 680mila bambini
- In apertura “Caldo, 1.300 morti in Europa”, con il richiamo ai dati dell'Oms: “Ieri il giorno più rovente. Ora l'emergenza si sposta a Est”. In primo piano anche il terremoto in Venezuela con “La bimba estratta viva e il Venezuela che resiste” e l’analisi “I fischi a Rodríguez e la sfida di Machado: rientro dall'esilio”. Sul fronte politico spazio al “Nuovo duello Salvini-Vannacci”, “Salvini: ‘Voglio il Viminale’. Spazio anche all'approfondimento “Lavoratrici italiane pagate il 17% meno degli uomini”.
- In apertura “Hormuz, alta tensione raid e nuove minacce”, con gli sviluppi della guerra in Iran e l’analisi “La Nato e gli Usa il vertice di Ankara è già un bivio”. In evidenza anche “Temperature record in Europa l’Oms: 1300 morti per il caldo”. Sul fronte politico trova spazio “Salvini-Vannacci, scontro a destra”. In taglio basso spazio anche a “Le ricerche del marito di Roccella, scoppia il caso dei commenti social” e al reportage “In Venezuela i figli desaparecidos del terremoto”.
- In apertura “Golfo, Trump minaccia l’escalation”, con le tensioni tra Stati Uniti e Iran e il commento “Perché Beirut rischia una guerra civile”. Al centro della prima pagina trova spazio “La mia Lucia uccisa due volte”, dedicato alle parole della madre di Lucia Raso dopo l’archiviazione delle indagini sulla morte della figlia. In spalla “Salvini chiude la porta a Vannacci. I sondaggi: con lui la destra perde” e “Il marito di Roccella e la vergogna social”. In taglio basso il racconto “Se per battere la canicola basta cambiare mentalità”.
- L'apertura è dedicata a “Europa tropicale, la strage del caldo”, con il bilancio delle vittime provocate dalle alte temperature. Al centro della pagina trova spazio la guerra in Iran con “Trump: l’Iran viola la tregua. I negoziati tornano a rischio”. L’editoriale: “Libano: la mina sul tavolo della pace”. In evidenza anche “Roccella, odio social. Meloni: limite superato”. Sul fronte politico spazio a “Salvini chiude: Vannacci mi ha deluso”.
- L'apertura è dedicata a “Lavoro, caccia mondiale agli esperti di AI: boom di offerte”, con i dati sulla crescita delle richieste di professionisti dell'intelligenza artificiale. In primo piano anche “Colf e badanti, 173mila regolari in meno”. Spazio inoltre all'analisi “Estate sempre più calda: al Nord fino a 12 ore al giorno oltre i 30°C”. Trovano spazio anche “Srl a ristretta base, tre soluzioni per il socio amministratore” e “Borsa, in arrivo nuove quotazioni: nelle Ipo vince il fattore tempo”.
- In apertura “MaraLeo”, con Lionel Messi protagonista “Nessuno come lui: 19 gol a segno per 7 gare di fila. E ora l’ultima magia: rivincere la coppa dei sogni” e il richiamo “Messi record vuole battere Diego”. In evidenza anche “Kimi. Un podio d’oro. Trionfa Russell, Ferrari flop” dedicato al Gran Premio d'Austria. Spazio al tennis con “Sinner. Via a Wimbledon è a caccia del bis, il caldo fa paura”. Sul mercato trovano posto “Milan c’è Silva” e “Inter scatto Khalaili”, mentre sui Mondiali si legge “È un Brasile rischia tutto col Giappone”.
- In primo piano l'intervista all’ex presidente nazionale Arcigay: “Basta Pride anti ebrei e filo islam”. Mancuso attacca: “Non mi riconosco più nel movimento”. Al centro della prima pagina trova spazio l'inchiesta “I ras degli appalti e le risate al telefono sull’emergenza Covid”. In evidenza anche “Il grande caldo. Oms: 1.300 morti in tutta Europa. Come difendersi”. Sul fronte politico: “Matteo Salvini: ‘Vinciamo e torno al Viminale. Vannacci? Non mi frega due volte’”. In taglio basso: “Vergogna haters contro la Roccella".
- In apertura “Ancora raid tra Usa e Iran. La tregua appesa a un filo”, con gli sviluppi della crisi in Medio Oriente. In primo piano trova spazio anche il terremoto in Venezuela con “Tra le macerie del sisma: ‘Questa è l'ora più difficile’”. In evidenza anche: “Caldo mortale. L’Oms: in Europa 1.300 vittime in una settimana”. Spazio anche alla politica con “Salvini alla Lega: guido ancora io. E vuole il Viminale”. In taglio basso: “Famiglia sterminata, il killer svanito nel nulla. Spunta l’ipotesi fiancheggiatori”.
- In apertura “Chiesa contro Ue: due pesi e due misure con Usa&Israele e Russia”, con le dichiarazioni del cardinale Fernández: “Solo interessi economici”. In taglio alto trova spazio “Vannacci apre a Meloni ‘Mi chiami’. Ma Salvini fa muro: ‘Lui stia fuori’”. Al centro della pagina: “Il Pnrr finisce domani: in ritardo e sottosopra”. Spazio anche a “L’Ue sanziona pr, analisti, militari, registi e youtuber” e a “Libano: la ‘zona di sicurezza’ dove Israele massacra”.
- In apertura “Sinistra, se ci sei batti un colpo. O anche due”, con un'analisi sul centrosinistra. Il titolo centrale della prima pagina è “La rivolta dei Nimby Vip”, dedicato alla transizione energetica e al piano di costruzione di un parco eolico a Orvieto. In spalla: “Le destre, le sinistre e il bullismo trumpiano. Chi vince e chi perde”. Spazio anche a “Il prevedibile ritorno di fiamma socialista in America” e a “Soffiate al concorso magistrati”.
- In apertura “Il Medio Oriente brucia ancora. Ma a Gaza la scuola non si arrende”, con gli sviluppi della crisi in Medio Oriente e il racconto dalla Striscia di Gaza. In spalla trova spazio “Il vertice Nato è una trappola. Le possibili mosse di Trump”. Sul fronte politico si legge “La legge Meloni apre al patto con Vannacci”. In evidenza anche “Pnrr, Nordio brinda. Ma la giustizia è sempre malata”, mentre in taglio basso trova spazio “Salvini: ‘Via dalla Lega tra 3 anni’. I messaggi di Vannacci a Meloni”.
- L'apertura è dedicata a “Usa-Iran, la tregua fragile”, con le nuove tensioni nello Stretto di Hormuz. In evidenza anche “Caldo record, in Europa più di 1.300 morti”. Sul fronte della cronaca trova spazio “Famiglia salernitana tra le macerie: i nonni morti con il sisma dell’80”. Spazio anche a “Roccella, la vergogna degli haters. Meloni: è stato superato il limite” e a “Coppa America, un tesoretto da 7 milioni”.
- In apertura “I cretini da tastiera. Roccella travolta dall’odio social”, sul caso dei commenti sul marito scomparso nel lago: “Il marito scomparso nel lago: in rete tanti esultano e offendono. Meloni: schifosi”. Al centro della pagina: “Salvini pensa al voto: ‘Avanti senza Vannacci’”. In spalla: “Il caso Conte imbarazza pure gli alleati dem”. Spazio anche a “I veri razzisti sono gli africani” e a “Le sparate sui dati dei morti per il caldo: ‘12mila’, ‘no, 1300’”.
- In taglio alto: “Carlo, ostacolo Ninja”, con il Brasile di Ancelotti impegnato contro il Giappone negli ottavi del Mondiale. Il titolo principale della prima pagina è “Almeno Chalobah”, dedicato al mercato dell'Inter. In spalla trovano spazio “Napoli, Allegri liberato” e “Milan: Antonio Silva”. In taglio basso: “Kimi sul podio, ritirata Ferrari”. Spazio anche a “Paura per Bez nel giorno di Ogura”.
- In taglio alto “Via! Sinner sfida… Jannik”, con il debutto del numero uno del mondo a Wimbledon contro il serbo n. 50 al mondo. Il titolo principale della prima pagina è “Juve-Kolo, l’incontro”, dedicato alla trattativa con il Paris Saint-Germain. In evidenza anche “Delusione Rossa. Kimi podio amaro”, sul Gran Premio d'Austria. Spazio inoltre a “Paura Bezzecchi nell’Aprilia show” e a “Abate chiama Vlasic: ‘Sei al centro del Toro’”.