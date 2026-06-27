L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Mentre Italia e Europa fanno i conti con un'ondata di caldo record, in una nota capitale decine di persone sono morte per annegamento nei giorni in cui le temperature sono schizzate alle stelle, mentre cercavano refrigerio. Il triste bilancio conta quaranta vittime dal 18 giugno.

Un devastante terremoto di magnitudo compresa tra 7.2 e 7.5 - il più potente degli ultimi 126 anni - ha, invece, colpito un Paese sudamericano. Oltre 180 morti, più di 1.500 feriti, circa 40mila dispersi.

Passione calcio. Protagonista dei match della settimana Lionel Messi, che con i due gol all'Austria è diventato il miglior marcatore della storia dei Mondiali con 18 gol.

Gli appassionati di tennis, invece, non avranno perso di vista Jannik Sinner, che alla vigilia di Wimbledon è apparso in allenamento con un inedito accessorio per combattere il caldo. Una tecnologia mutuata dal ciclismo e dal motorsport che stabilizza la temperatura corporea. Al tennista è stato applicato anche un sensore glicemico, con un cerotto sul braccio utilizzato nelle scorse settimane per monitorare i livelli di glucosio nel sangue e ottimizzare la gestione delle energie.



L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia, dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico d'influenze per abuso d'ufficio, ed è stato avvistato a cena con un leader politico.

Intanto gli italiani fanno i conti con le disparità in tema pensioni. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Inps, in Italia le pensioni delle donne si confermano mediamente più basse. È il quadro fotografato dal Rendiconto sociale del Civ-Inps, secondo il quale nel 2025 l'importo medio delle pensioni previdenziali (di invalidità, vecchiaia e superstiti) è stato in media di 1.876,1 euro lordi al mese, ma per le donne si è fermato a 1.491,7 euro.

Curiosità per gli amanti dell’arte. Una celebre opera di Claude Monet ha battuto il record europeo per un dipinto dell'artista francese durante durante un'asta organizzata da Sotheby’s a Londra. Venduto per 40,8 milioni di sterline (circa 48 milioni di euro), si tratta del prezzo più alto raggiunto in Europa negli ultimi 10 anni per un’opera del pittore impressionista battuta all’asta.

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