Estate, previsioni sul traffico e consigli per chi viaggia in auto

Estate, primo weekend di traffico intenso. Previsioni e consigli per chi viaggia in autoCronaca
Introduzione
Si avvicina il primo esodo estivo del 2026: nell’ultimo fine settimana di giugno, infatti, le partenze per le vacanze dovrebbero aumentare e, di conseguenza, anche le macchine in circolazione sulle nostre strade. Una situazione che, secondo le previsioni, si ripeterà anche nei weekend di luglio e agosto. Per affrontare al meglio i viaggi in auto, Viabilità Italia ha raccolto un po’ di suggerimenti, raccomandazioni e cose da sapere prima e durante gli spostamenti. Ecco i consigli del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità
Quello che devi sapere
Il flusso del traffico
Viabilità Italia, nell’ultimo fine settimana di giugno e poi anche nei weekend del mese di luglio, prevede "il consueto incremento della circolazione stradale connesso alla stagione estiva e per le prime partenze per periodi di vacanza". In questi fine settimana, aggiunge, è probabile che “il traffico in fase di partenza si distribuisca con spostamenti a iniziare dal pomeriggio del venerdì e si mantenga intenso per la giornata del sabato e per la domenica mattina, tenendo conto anche degli spostamenti giornalieri a breve raggio". Quanto ai flussi di rientro, si attende "un consistente aumento nel pomeriggio di domenica e residualmente nella mattinata di lunedì, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana”. Inoltre, Viabilità Italia ricorda che a Roma, nei prossimi giorni, il traffico potrebbe essere più intenso: “La concomitanza con la festività dei Santi Patroni Pietro e Paolo potrebbe incrementare ulteriormente gli spostamenti dalla capitale di domenica 28”.
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Le informazioni su bollini e limitazioni al traffico
Il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità raccomanda ai cittadini di organizzare partenze consapevoli e in sicurezza. Per questo, ha messo a disposizione online alcuni documenti che diano informazioni utili. Sul sito internet www.poliziadistato.it, ad esempio, è consultabile il calendario con i bollini di traffico: contiene indicazioni sulle previsioni di traffico durante la giornata e anche le fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7,5 tonnellate. In questo modo, è facile capire quando per strada si incontreranno meno camion (solo quelli autorizzati).
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I divieti per i camion
In particolare, a giugno e luglio il calendario 2026 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate prevede le seguenti fasce di divieto:
- domenica 28 giugno dalle 07.00 alle 22.00;
- sabato 4 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
- domenica 5 luglio dalle 07.00 alle 22.00;
- sabato 11 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
- domenica 12 luglio dalle 07.00 alle 22.00;
- sabato 18 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
- domenica 19 luglio dalle 07.00 alle 22.00;
- venerdì 24 luglio dalle 16.00 alle 22.00;
- sabato 25 luglio dalle 08.00 alle 16.00;
- domenica 26 luglio dalle 07.00 alle 22.00;
- venerdì 31 luglio dalle 16.00 alle 22.00.
I bollini di giugno e luglio
Per quanto riguarda il calendario del traffico, per giugno e luglio 2026 è previsto bollino giallo (quindi traffico intenso) in queste date:
- venerdì 26 giugno dal pomeriggio;
- sabato 27 giugno in mattinata;
- domenica 28 giugno dal pomeriggio;
- venerdì 3 luglio in mattinata;
- sabato 4 luglio dal pomeriggio;
- domenica 5 luglio in mattinata;
- lunedì 6 luglio in mattinata;
- giovedì 9 luglio dal pomeriggio;
- venerdì 10 luglio in mattinata;
- sabato 11 luglio dal pomeriggio;
- domenica 12 luglio in mattinata;
- lunedì 13 luglio in mattinata;
- giovedì 16 luglio dal pomeriggio;
- venerdì 17 luglio in mattinata;
- sabato 18 luglio dal pomeriggio;
- domenica 19 luglio in mattinata;
- lunedì 20 luglio in mattinata;
- giovedì 23 luglio dal pomeriggio;
- venerdì 24 luglio in mattinata;
- sabato 25 luglio dal pomeriggio;
- domenica 26 luglio in mattinata;
- lunedì 27 luglio in mattinata;
- giovedì 30 luglio in mattinata.
È previsto bollino rosso (traffico intenso con possibile criticità), invece, in queste date:
- venerdì 3 luglio dal pomeriggio;
- sabato 4 luglio in mattinata;
- domenica 5 luglio dal pomeriggio;
- venerdì 10 luglio dal pomeriggio;
- sabato 11 luglio in mattinata;
- domenica 12 luglio dal pomeriggio;
- venerdì 17 luglio dal pomeriggio;
- sabato 18 luglio in mattinata;
- domenica 19 luglio dal pomeriggio;
- venerdì 24 luglio dal pomeriggio;
- sabato 25 luglio in mattinata;
- domenica 26 luglio dal pomeriggio;
- giovedì 30 luglio dal pomeriggio;
- venerdì 31 luglio tutta la giornata.
Non sono previsti a luglio bollini neri (traffico critico).
Come informarsi sul traffico in tempo reale
Viabilità Italia consiglia di mantenersi informati sulle condizioni del traffico in tempo reale. Notizie sempre aggiornate sul traffico, ricorda, sono disponibili tramite:
- i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it);
- le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai.
Inoltre:
- per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare anche l'applicazione "Vai" o telefonare al numero unico 800.841.148;
- informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole società concessionarie;
- altre informazioni sono disponibili anche su www.aiscat.it.
I consigli di Viabilità Italia
Viabilità Italia raccomanda a guidatori e passeggeri di essere prudenti e adottare, prima e durante il viaggio, modi di fare "prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale".
Le raccomandazioni prima di partire
In particolare, prima di partire si consiglia di:
- verificare l'efficienza del veicolo;
- sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;
- individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;
- evitare pasti abbondanti e alcool;
- essere sufficientemente riposati;
- tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico.
Le raccomandazioni durante il viaggio
Durante il viaggio, poi, si consiglia di:
- tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;
- utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;
- non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc…);
- fare soste frequenti;
- moderare la velocità;
- mantenere la distanza di sicurezza;
- usare prudenza nei sorpassi;
- non impegnare mai la corsia di emergenza;
- sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.
Controlli e assistenza
Nelle giornate in cui il traffico sarà più intenso, è previsto che la Polizia stradale e i Carabinieri incrementeranno il numero di pattuglie in circolazione per controllare al meglio la viabilità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e fornire assistenza. In particolare, sono previsti maggiori controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Verifiche anche sui limiti di velocità, soprattutto nelle aree interessate da cantieri inamovibili, sul rispetto delle regole che riguardano il sorpasso o l’uso corretto delle corsie di emergenza. Saranno intensificati anche i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di persone. Nelle aree di servizio e nei parcheggi autostradali, poi, saranno intensificati i controlli per contrastare la microcriminalità.
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