Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 giugno: la rassegna stampa

La tragedia che ha colpito il Venezuela con un doppio terremoto che ha devastato il Paese. Le accuse dell'Iran all'Italia, l'asse Roma-Parigi dopo il vertice tra Meloni e Macron e il caos treni con le dimissioni dell'ad di Fs, Donnarumma. E poi, ancora, la sentenza definitiva legata alla strage di Viareggio e i risvolti relativi al delitto di Camaiore. Mentre, per lo sport, il calciomercato e i risultati dei Mondiali. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il terremoto che ha devastato il Venezuela in primo piano: "Oltre 180 morti e 40mila dispersi, scossa di magnitudo 7.5". Focus sul caso Fs: "Treni, caos e ritardi. Salvini fa dimettere l'ad di Ferrovie". Nucleare: "Asse Meloni-Macron". Medio Oriente: "Tensione tra Italia ed Iran". Politica, Mattarella e la Costituente: "Un patto di fraternità".
- "L'apocalisse del Venezuela" è il titolo d'apertura. Un terremoto di magnitudo 7.5 ha devastato il Paese: "Centinaia i morti, 40mila i dispersi. Caracas e lo stato de La Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano". Caos treni: "Salvini scarica l'ad Donnarumma. Strisciuglio alla guida di Fs". Strage di Viareggio: "Condanne definitive, Moretti in carcere". Medio Oriente, l'Iran: "Italia complice nella guerra". Meloni: "Ho rispettato i trattati".
- "Caos treni, Salvini licenzia l'ad di Fs", titola in apertura il quotidiano torinese. "Ritardi e cantieri infiniti, via Donnarumma". L'opposizione: "E' il ministro che deve andarsene". Terremoto: "Ecatombe Venezuela". Medio Oriente: "Basi, l'Iran minaccia l'Italia. Paura per le navi nel Golfo". Scuola: "Ai, più filosofia e obbligo di leggere. Ecco i nuovi licei secondo Valditara". Strage di Viareggio: "Moretti in carcere". Omicidio di Camaiore: "I tormenti di Mirko, voleva amore".
- "Apocalisse Venezuela", è il titolo in primo piano rispetto al terremoto che ha devastato il Paese. "Tra le vittime un italo-venezuelano, si cercano altri connazionali". Vertice di Antibes: "Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa". Gli 80 anni della Costituente, Mattarella: "La Carta nel nome dell'unità". Ferrovie: "Donnarumma lascia". Caldo: "L'asfalto supera i 50 gradi, piano per i pronto soccorso". Strage di Viareggio: "Moretti condannato, l'ex ad Fs in carcere".
- Calciomercato: "Paz vuole l'Inter". Il Real Madrid riprende il talento argentino, il Como si defila. "Ora è all'asta ma i nerazzurri ci provano, con 60 milioni potrebbe restare in Italia". Milan: "Il 9 è Ramos. Via alla trattativa per il portoghese del Psg". Juventus: "In arrivo Lucumi. E rivede Kolo Muani". Mondiali, Haaland contro Mbappè: "Un duello che vale 380 milioni". Neymar: "Le lacrime che fanno sognare tutto il Brasile". F1, Antonelli: "Pronto a lottare".
- Ancora calciomercato in primo piano: "Paz, vendita libera". Il Real Madrid esercita il diritto di recompra e respinge la richiesta del Como: "L'Inter in pole. Chi mette 60 milioni si porta a casa Nico". Lucumi: "La Juve si scontra". Napoli: "La carta è Rios". Milan: "Pulisic blindato, ha deciso Amorim". Mondiali, alle 21 la super sfida Norvegia-Francia: "Haaland sfida Mbappè, gli Special Two".
- Le mosse di mercato in primo piano: "Kessiè conquista Spalletti". L'ivoriano al Mondiale "si ricandida per la Juve che sfida l'Atalanta". Intanto "la Premier fa l'Inter Paz". Il Real Madrid ricompra Nico, "il Como si chiama fuori: parte un'asta che turba Marotta". Torino: "Mossa Bernal". Mondiali: "Vinicius+Ney, Ancelotti O Rei". Haaland contro Mbappè: "Stasera, che sera". F1, Hamilton: "Ferrari, ora ti sento mia".
- Focus sulla guerra in Medio Oriente in apertura: "Sberle da Trump e Nato. E ora anche da Teheran". Italia isolata, basi Usa: "Tajani tenta di ricucire con l'Iran". Meloni a Rutte: "Noi estranei ai raid". Ponte sullo Stretto, le intercettazioni. Ciucci all'indagato: "Vinciamo al Totocalcio?". Fs: "Salvini caccia l'ad e al suo posto piazza l'indagato". Venzuela: "Sisma devastante, morti e 40mila dispersi". Ucraina: "Ricostruzione e 200 contratti per armi a Kiev". Gaza: "Palestinesi per la pace contro Israele e Hamas".
- Il "virus della truffa" tra i temi in apertura: "Appalto da 1.2 miliardi, ecco le fatture false. Si riapre il caso Covid". Vertice ad Antibes, asse Meloni-Macron: "Noi indispensabili per l'Occidente". Caso Ferrovie: "Lascia Donnarumma, Strisciuglio nuovo ad". Strage di Viareggio: "Moretti va in carcere". Trema il Venezuela: "Centinaia di morti, anche due italiani".
- Apertura dedicata alla "Salis bollente". Il sindaco di Genova "paparazzato con il capo di Gabinetto al Forte. E in Comune scoppia la rivolta sul favorito della delfina Dem". Medio Oriente: "L'Iran ci minaccia per la balla dei voli dalle nostre basi". Politica: "La sinistra dopo il salario minimo pretende la temperatura massima". Fs: "Salvini silura il capo di Ferrovie".
- La lotta all'evasione in primo piano: "Flop delle rottamazioni sugli incassi. Il Fisco rilancia sui pignoramenti (+25,2%). Credit Agricole al Mef: "Obiettivo salire a ridosso del 30% di BancoBpm". Difesa: "Investimenti italiani su del 32,5%". La Ue: "Integrare l'industia con Kiev". Fs: "Donnarumma lascia, il nuovo ad sarà un interno". Medio Oriente, Teheran: "Italia complice". Meloni: "Mai partecipato ad operazioni in Iran". Vertice di Antibes: "Iniziativa Roma-Parigi per una coalizione sul Libano post Unifil".
- La guerra in Medio Oriente tra i temi in prima pagina: "La grande ritirata non strategica". L'accordo tra Usa ed Iran "non ha solo genericamente rilegittimato il regime, ma ha anche isolato Israele, depresso i sunniti del Golfo e rivitalizzato l'asse del Jihadismo". Roma-Parigi: "Macron e Meloni rilanciano l'asse europeo, a modo loro". Venezuela: "Il terremoto presenta il conto di anni di mancati investimenti". Fs, il binario Salvini: "Fa dimettere Donnarumma e vuole cambiare anche in Enac".
- "Tempo moderno", è il titolo d'apertura. In Italia arriva "il primo picco di calore, ma le nuove regole per sospendere il lavoro nelle ore più care sono blande, escludono le partite Iva e non sono ancora in vigore". Sentenze Usa: "Via libera a respingimenti e deportazioni". Fs: "Salvini va all'assalto e licenzia i vertici". Iran-Usa: "Proiettili e minacce, il nodo resta Hormuz". Venezuela: "Una doppia scossa devasta il Paese".
- Medio Oriente, basi Usa: "L'Iran ora accusa l'Italia". Crosetto: "Da Rutte parole a caso". L'ira degli ayatollah dopo le esternazioni del segretario della Nato: "Siete complici di una guerra atroce". Terremoto devastante in Venezuela: "Si temono migliaia di morti". Fs: "Treni in ritardo, nomine e tensioni. Il governo silura Donnarumma".