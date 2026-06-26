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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 giugno: la rassegna stampa

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La tragedia che ha colpito il Venezuela con un doppio terremoto che ha devastato il Paese. Le accuse dell'Iran all'Italia, l'asse Roma-Parigi dopo il vertice tra Meloni e Macron e il caos treni con le dimissioni dell'ad di Fs, Donnarumma. E poi, ancora, la sentenza definitiva legata alla strage di Viareggio e i risvolti relativi al delitto di Camaiore. Mentre, per lo sport, il calciomercato e i risultati dei Mondiali. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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