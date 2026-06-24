Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le recenti dichiarazioni della premier Meloni sulle relazioni con gli Stati Uniti: "Colpita da Trump, i rapporti bilaterali non cambiano". Spazio anche all'ondata di caldo che in questi giorni attanaglia l'Europa: in Italia scatta il bollino rosso in 16 città e in Francia 40 persone sono morte per annegamento. Poi, l'ultimatum dell'Ue all'Italia sulla difesa: "A rischio 15 miliardi"
- In apertura le dichiarazioni della premier Meloni sulle relazioni con gli Stati Uniti: "I rapporti bilaterali non cambiano". Spazio anche al caldo torrido che attanagalia l'Europa: in Italia "bollino rosso in 16 città" e in Francia "il caso dei 40 annegati". Poi, un focus sui mercati con l'ondata di vendite tech che "manda in sofferenza le Borse". In prima pagina anche il caso del vigile morto a Milano inseguendo un suv pirata.
- In primo piano le parole della premier Meloni sugli Usa: "Colpita da Trump, per Hormuz ci siamo". E ancora: "Non cambiano i nostri rapporti". Nel frattempo, l'Iran "nega l'accordo sugli ispettori nucleari". Spazio anche al caso di Giulio Regeni, con le "quattro maxi condanne chieste dai pm romani". In prima pagina anche l'ondata di calore che in questi giorni ha colpito l'Europa: "Vittime e blackout, l'Europa boccheggia". Poi, la liberazione dei due attivisti della Flotilla sequestrati un mese fa.
- In primo piano la difesa, con l'ultimatum dell'Ue: "A rischio 15 miliardi". Bruxelles avverte: "Un mese per i fondi safe, poi li assegniamo ad altri". Intanto, è "scontro" Giorgetti-Crosetto. Spazio poi alla "tregua fragile" tra Usa e Iran: "Rebus nucleare". In prima pagina anche un focus letterario dedicato allo scrittore Carlo Fruttero e al cantautore Lucio Battisti: "Le nostre memorie". Infine, il calcio con Cristian Ronaldo, "due gol per la storia", e il "grande" Lionel Messi.
- In primo piano l'ondata di calore che in questi giorni ha colpito l'Europa, in particolare la Francia, "piegata dal caldo". In Italia 16 città bollino rosso, fermi treni e bus. Spazio anche alle parole della premier Meloni sugli Usa: "Colpita da Trump, torni la normalità". E ribadisce: "Non ci sarà nessun contraccolpo economico". Poi, l'inchiesta del Messaggero sulla "invasione delle golf car a Roma": "Si segua l'esempio di Firenze con il blocco messo dalla Regione". Poi, il vigile morto a Milano inseguendo un suv.
- "La beffa" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sul caso di Marco Palestra che va al Chelsea, nonostante l'affare con l'Inter fosse ormai in chiusura: "Raddoppiato l'ingaggio". Spazio anche al club Italia: "Conte è pronto". Focus anche sul Mondiale 2026 con Ronaldo, "a segno in 6 Mondiali", e l'intervista a Messi: "Un altro titolo? Da Dio ho avuto già moltissimo". Infine, il Milan con Pulisic che "agita" il club rossonero: "Tentato dal New York City".
- In apertura l'affare saltato dell'Inter con Marco Palestra, che va al Chelsea per "5 milioni netti a stagione" con un "contratto per 5 o 6 anni". Spazio anche a Cristiano Ronaldo ai Mondiali 2026: "L'unico sempre a segno in sei edizioni". In prima pagina anche l'intervista al ct dell'Italvolley Velasco che "promuove" la nomina di Malagò alla presidenza della Figc.
- In primo piano l'intervista a Montero: "Juve, tieni Vlahovic e Bremer". E ancora: "Yildiz? Diamogli tempo e lasciamolo libero di sbagliare: quel 10 pesa". Spazio anche ai "Fantastici 4" dei Mondiali 2026: Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland. In prima pagina anche l'intervista a Carraro su calciopoli: "La Juve non vinceva per Moggi e gli arbitri". Poi, il caso di Palestra che va al Chelsea. Infine, la preparazione di Sinner a Wimbledon: "Più incognite e tanto caldo".
- In apertura i mercati, con l'ondata di vendite tech in Borsa. Spazio anche alle materie prime, con l'Opec del cacao: "Cartello di Ghana e Costa d'Avorio". Poi le parole di Orcel sulle banche: "UniCredit avrà Commerz, sul risiko italiano osservatori". In prima pagina anche le pensioni e i "nuovi assegni più bassi". Focus anche sulla Cassazione, secondo cui se "il legale abusa dell'IA la sanzione aumenta". Spazio infine alla dichiarazione della Commissione Onu su Gaza: "Bambini presi di mira da Israele, è genocidio".
- Il Fatto Quotidiano apre con i rapporti tra Meloni e Trump: "Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato". Nel frattempo, dall'Ue arriva l'ultimatum sui prestiti safe da 15 miliardi per le armi: "lite fra Giorgetti e Crosetto". In prima pagina anche la questione della Commissione per il Covid: "La Russa striglia FdI, la premier rilancia le bufale". Intanto, in Gran Bretagna Burnham "eredita da Starmer i guai sulle spese militari". Infine, i casi Giovanardi e Santanchè: "Eletti intoccabili, vietato utilizzare le loro registrazioni".
- In apertura ancora le dichiarazioni della premier Meloni su Trump: "Le frasi di Donald mi hanno colpita, si torni alla normalità". Spazio anche al caso del vigile morto a Milano inseguendo un suv. In prima pagina anche l'Iran: "Sbloccati 12 miliardi ma è ancora lite sul nucleare". Poi, il "caos" in Commissione: "Tutte le bugie per salvare Conte". Focus anche sull'approvazione del Piano Casa, sul dopo-Starmer nel Regno Unito e sul caso di corruzione in Spagna.
- "Stendiamo un velo" è il titolo d'apertura del Manifesto sull'arrivo a Bruxelles di una delegazione del regime di Kabul. La Commissione e i Paesi Ue "non li riconoscono, ma li hanno invitati per chiedere di riprendersi in Afghanistan i migranti che fuggono (da loro) in Europa". Spazio anche al rapporto Onu su Gaza: "Bambini nel mirino, è genocidio". Poi la "missione per ricucire" i rapporti tra Trump e Meloni, la premier: "Saremo a Hormuz". Infine, l'approvazione del piano casa: "Retorica sovranista per i fondi emiratini".
- In primo piano l'approvazione del piano casa, ma "i Dem, Bonelli e Fratoianni protestano in piazza". Spazio anche al caso del vigile morto a Milano durante l'inseguimento di un suv. Poi, i rapporti tra Meloni e Trump, con la premier che chiosa: "La politica estera non è Temptation Island". In prima pagina anche le lettere di Lucio Battisti alla madre all'asta: "Le mie canzoni e la nostalgia". Infine, l'intervista ad Andrea De Carlo: "Vi dico perché lo Strega è un'umiliante corsa dei cani".
- I rapporti tra Roma e Washington in primo pianol: "Meloni cerca di placare Trump" e "spera in un ritorno alla 'normalità'". Intanto, l'Iran "detta le sue regole al tycoon", mentre il presidente Usa "rivendica come un successo l'accordo con Teheran". In prima pagina anche gli studenti di Gaza giunti in Italia per studiare, ora "bloccati" per la lingua italiana. L'editoriale di Gigi Riva: "Le guerre si vincono con l'arte del silenzio". E quello di Gianfranco Pasquino: "Se i sovranisti non possono avere amici".