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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 giugno: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le recenti dichiarazioni della premier Meloni sulle relazioni con gli Stati Uniti: "Colpita da Trump, i rapporti bilaterali non cambiano". Spazio anche all'ondata di caldo che in questi giorni attanaglia l'Europa: in Italia scatta il bollino rosso in 16 città e in Francia 40 persone sono morte per annegamento. Poi, l'ultimatum dell'Ue all'Italia sulla difesa: "A rischio 15 miliardi"

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