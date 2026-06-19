Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
6 foto

Ucraina e Iran dominano le aperture dei giornali in edicola. Spazio alla pioggia di droni su Mosca, con Zelensky che manda un messaggio al Cremlino: "Brucerà con noi". Per la Nato, tuttavia, ci sarebbero le condizioni per la riapertura delle trattative. Riapre Hormuz e Khamenei sfida Trump: "Non avrei firmato, il presidente Usa mosso dalla disperazione". Spazio anche alle ricerche senza sosta delle sorelline scomparse in Abruzzo. Mondiali e calciomercato protagonisti sugli sportivi: Palestra a un passo dall'Inter

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il raggiungimento dell'accordo in...

16 foto

Saman Abbas, da scomparsa a ritrovamento corpo a condanne: la storia

Cronaca

La 18enne era sparita da Novellara (Reggio Emilia) tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021. I sospetti...

28 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Il G7 di Evian con Donald Trump e i leader europei, la firma dell'intesa di pace attesa per...

16 foto

Camillo Ruini, la storia del Cardinale ed ex presidente Cei. FOTO

Cronaca

Morto il 16 giugno all’età di 95 anni, Ruini è stato anche Vicario Generale di Sua Santità per la...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture interamente dedicate alla firma dell'accordo tra Usa e Iran e alla riapertura dello...

13 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Ponteranica, entra in casa e tenta stupro: 23enne salvata da vicini

    Cronaca

    Un uomo si è introdotto in un'abitazione di Ponteranica, nella Bergamasca, dove una ragazza di 23...

    Eni-Nigeria, la Cassazione assolve De Pasquale e Spadaro

    Cronaca

    I due magistrati erano accusati di non aver depositato nel 2021 prove ritenute favorevoli agli...

    Uccise un 19enne a Napoli, minorenne condannato a 14 anni e 8 mesi

    Cronaca

    Il delitto risale al 22 novembre 2025: la vittima, Marco Pio Salomone, fu freddato con un singolo...