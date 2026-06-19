Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno: la rassegna stampa

Ucraina e Iran dominano le aperture dei giornali in edicola. Spazio alla pioggia di droni su Mosca, con Zelensky che manda un messaggio al Cremlino: "Brucerà con noi". Per la Nato, tuttavia, ci sarebbero le condizioni per la riapertura delle trattative. Riapre Hormuz e Khamenei sfida Trump: "Non avrei firmato, il presidente Usa mosso dalla disperazione". Spazio anche alle ricerche senza sosta delle sorelline scomparse in Abruzzo. Mondiali e calciomercato protagonisti sugli sportivi: Palestra a un passo dall'Inter
- I due fronti di Ucraina e Iran aprono le principali edizioni dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in primo piano quello che viene definito 'l'attacco più duro a Mosca' da parte di Kiev. Droni sulla raffineria, Zelensky: "Brucerà anche la capitale". Riapre Hormuz, Khamenei: "Avevo una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza". A centro pagina la conquista dello Scudetto del basket da parte dell'Olimpia Milano e un Marcell Jacobs a caccia di riscatto
- 'Khamenei contro Trump' è il titolo di apertura scelto da Repubblica, con la Guida suprema che parla di un presidente Usa 'mosso dalla disperazione'. Revocato il blocco a Hormuz, con la navigazione che riprende, mentre la Casa Bianca scarica Netanyahu. Fotonotizia a centro pagina per la pioggia di droni su Mosca. Zelensky: "Brucerà con noi"
- Sulla Stampa in evidenza gli spiragli per una riapertura dei colloqui di pace in Ucraina. La Nato spinge: ci sono le condizioni perché Mosca si sieda al tavolo. In Medio Oriente cominciati i 60 giorni chiamati a trasformare la tregua in un accordo di pace. Fotonotizia per Carla Bruni a Torino per una serie Netfix e gli scatti col padre biologico
- "Pronti a bruciare Mosca": con la minaccia del presidente Volodymyr Zelensky si apre anche l'edizione odierna del Messaggero, dove in taglio alto c'è grande spazio per le ricerche delle due sorelline scomparse in Abruzzo. Trovato un fermaglio della più piccola. Gogna social contro la madre di Andrea Sempio dopo il ricovero per il tentato suicidio
- Inter a un passo dal mettere a segno il colpo Palestra sulla Gazzetta dello Sport. L'esterno della Nazionale pronto a trasferirsi alla corte di Chivu: all'Atalanta proprietaria del cartellino dovrebbero andare 50 milioni. L'allenatore nerazzurro rinnova fino al 2028. Più in alto la conquista dello Scudetto numero 32 da parte dell'Olimpia : Venezia Battuta in gara-4 al Taliercio
- Calciomercato in primo piano anche sul Corriere dello Sport, col 'caso Nico Paz': l'argentino si sente chiuso da Bellingham e Bernardo Silva e non vuole tornare al Real Madrid. I blancos: "Portateci 60 milioni". Stanotte torna in campo il Brasile: contro Haiti Ancelotti rivoluziona la squadra e punta su Endrick. Rischia anche Montella