Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno: la rassegna stampa

Ucraina e Iran dominano le aperture dei giornali in edicola. Spazio alla pioggia di droni su Mosca, con Zelensky che manda un messaggio al Cremlino: "Brucerà con noi". Per la Nato, tuttavia, ci sarebbero le condizioni per la riapertura delle trattative. Riapre Hormuz e Khamenei sfida Trump: "Non avrei firmato, il presidente Usa mosso dalla disperazione". Spazio anche alle ricerche senza sosta delle sorelline scomparse in Abruzzo. Mondiali e calciomercato protagonisti sugli sportivi: Palestra a un passo dall'Inter