Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei quotidiani, la "lista nera" di un quotidiano di Teheran con gli obiettivi da colpire dopo la morte della Guida suprema Khamenei: oltre a Trump e Netanyahu, spunta anche la premier Meloni. Nuove norme sugli autovelox: migliaia di apparecchi confermati, altri sospesi in attesa dell'omologazione. Salvini: "Una tassa occulta in meno per chi lavora". Infine, il ricordo del cantautore Peppino di Capri, morto a 87 anni
- Iran, la Guida suprema Khamenei minaccia vendetta: "Pagheranno per mio padre". Pubblicata una "lista nera" con i leader occidentali: c'è anche la premier Meloni. Il presidente americano Trump: "Ho mille missili pronti a distruggerli". Chiuso Hormuz, ma in Oman si tratta. Autovelox, si cambia: dopo 34 anni un decreto ne spegne uno su cinque. La soddisfazione del ministro dei Trasporti Salvini: "Basta con la giungla".
- L'Iran mette Meloni nel mirino: la Guida suprema Khamenei promette vendetta per la morte di suo padre e spiega di sapere chi sono i "colpevoli". Sui media di Teheran compaiono le foto in tuta arancione di 13 governanti, tra i quali la presidente del Consiglio. Con lei, il leader Usa Trump e il premier israeliano Netanyahu. Addio a Peppino di Capri: se ne va l'antidivo, ultimo dei sognatori.
- Minacce di Khamenei, anche la premier Meloni nel mirino. La Guida suprema dell'Iran sfida l'Occidente: "Vendetta per mio padre". L'ultimatum americano: "Lo Stretto di Hormuz va riaperto". Industria, le Regioni al governo: "Servono incentivi, subito le Zes". Sangalli, presidente di Confcommercio: "Torino cresce meno della media, vola solo la Lombardia". Addio a Peppino di Capri, aveva 87 anni.
- L'annuncio di Khamenei Jr: "Vendicheremo la morte di mio padre". Intanto, un quotidiano di Teheran accusa il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, insieme ai principali leader europei, dell'uccisione dell'ex Guida suprema. Nella lista nera c'è anche la presidente del Consiglio Meloni: il governo fa quadrato. I vicepremier Tajani e Salvini rispondono: "L'Italia e Giorgia non si fanno intimidire".
- Parte la rifondazione della Nazionale: Maldini ha detto sì. Malagò centra il primo obiettivo: la leggenda azzurra è il nuovo direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo. Firmato un contratto di 4 anni. In una settimana verrà nominato anche il ct. Mondiali, Bellingham da favola: Inghilterra in semifinale, Norvegia ko.
- Milan, Italia: Maldini nuovo direttore tecnico, l'advisor è Leonardo. Rilancio azzurro: Malagò chiama Paolo e dà pieni poteri ai due ex campioni rossoneri. Contratto firmato per quattro stagioni per l'ex difensore, la sorpresa è l'ingresso del brasiliano. Adesso la scelta del ct: Mancini è favorito. Inter, Khalaili a rischio: l'annuncio slitta, il Coni chiede ulteriori accertamenti.
- Sinner, il nostro mondiale: alle ore 17, Jannik contro Zverev cerca il bis a Wimbledon. Con lui l'Italia riscatta il flop nel calcio. Il numero 1 del tennis è il simbolo dello sport azzurro che guarda oltre il pallone: solo 9 prima di lui sono riusciti a conquistare due Slam consecutivi sull'erba londinese. Il duello con Alcaraz si allarga al tedesco, nuovo numero 2 e già qualificato per Torino.
- Nuove norme sugli autovelox: migliaia di apparecchi confermati, altri sospesi in attesa dell'omologazione. Dopo oltre tre decenni di attesa, un nuovo decreto introduce regole più precise sull'utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità. La riforma stabilisce quali apparecchi potranno continuare a sanzionare gli automobilisti. Salvini soddisfatto: "Una tassa occulta in meno per chi lavora".
- Da cenerentole a prime della classe. Da banche strutturalmente sottovalutate, penalizzate da Npl, a titoli che trattano a multipli vicini ai peer Usa. Con risultati migliori della media Ue per capitalizzazione, costi e rendimento del capitale. A colpi di trimestrali record, le banche italiane hanno ribaltato (con le spagnole) i rapporti di forza con le cugine del Centro e Nord Europa.
- Khamenei jr. vuole vendetta: minacce di morte al presidente americano Trump, al premier israeliano Netanyahu e ai leader ritenuti "complici" dell'uccisione dell'ayatollah Ali. Anche la presidente del Consiglio Meloni è stata inserita nella lista nera. Continua lo stallo sullo Stretto di Hormuz con i mediatori in Oman e Qatar. Il tycoon minaccia: "Missili pronti a colpire Teheran".
- Irregolare un autovelox su cinque: a mezzanotte ne sono stati spenti 850. Esulta il ministro dei Trasporti Salvini: "Erano una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti". Anche la premier Meloni è stata inserita nella lista nera dell'Iran, che chiama alla "vendetta" per la morte della Guida suprema Ali Khamenei.
- Il figlio della Guida suprema dell'Iran, morta a febbraio 2026 nei raid di Usa e Israele, minaccia il presidente americano Trump: "Vendicheremo Ali Khamenei". Il tycoon: "Se mi uccidono, mille missili su Teheran". Il quotidiano iraniano Hamshahri, di proprietà del Comune di Teheran, pubblica la lista dei "colpevoli" dell'uccisione dell'ayatollah: tra i leader incriminati spunta la premier Meloni.
- Motori accesi: gli estremisti dell'Iran minacciano di colpire Israele. L'Idf pronta all'offensiva per prevenire un attacco contro i civili. Trump frena: non vuole il coinvolgimento dello Stato ebraico. Dubbi degli Usa sul presunto piano per uccidere il leader americano. Il presidente turco Erdogan vende armi antiaeree russe a un Paese del Golfo?
- Le Pen e Farage, i limiti del modello di potere trumpiano: tutto soldi opachi e vittimismo. In Russia arrivano le nuove élite, fra governatori veterani e miliardari negoziatori. Mosca, intanto, sente tutti i danni della guerra, ma nessuno mostra a Putin la via d'uscita. Il Cremlino teme i Patriot. Campo sballato in Italia: Pd, M5s e Avs temono Di Battista e la "Cosa rossa" (e rispolverano la patrimoniale).
- L'Iran minaccia vendetta per la morte della Guida suprema Ali Khamenei. Sul giornale di Teheran spuntano le foto dei "leader responsabili" della sua uccisione. C'è anche l'immagine della presidente del Consiglio Meloni, oltre a quelle del leader americano Trump e del premier israeliano Netanyahu. Il regime: "Se ci attaccano salta ogni accordo". Il cardinale Pizzaballa: "Non c'è cultura di pace".
- Prima gli immigrati, poi gli iraniani e ora i comunisti. Il maccartismo fuori tempo del presidente Trump riconverte antichi fantasmi americani nel nuovo male assoluto. Al vertice anti-antifa convocato dal segretario di Stato Usa Rubio per la prossima settimana, sarà presente anche l'Italia, ma "solo per prendere note".