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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei quotidiani, la "lista nera" di un quotidiano di Teheran con gli obiettivi da colpire dopo la morte della Guida suprema Khamenei: oltre a Trump e Netanyahu, spunta anche la premier Meloni. Nuove norme sugli autovelox: migliaia di apparecchi confermati, altri sospesi in attesa dell'omologazione. Salvini: "Una tassa occulta in meno per chi lavora". Infine, il ricordo del cantautore Peppino di Capri, morto a 87 anni

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Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia

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Sono passati dieci anni dal disastro ferroviario sulla tratta Andria-Corato, dove lo scontro...

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Le operazioni di rimozione dei rottami dei due treni regionali coinvolti nell'incidente ferroviario avvenuto ieri tra le campagne di Andria e Corato, 13 luglio 2016. ANSA/ MATTEO GUIDELLI

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 luglio: la rassegna stampa

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Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis il conflitto in Medio Oriente e...

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Treni e alta velocità, i numeri sui ritardi e il tasso di puntualità

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I treni sono davvero sempre in ritardo? I dati, in realtà, mostrano il contrario ma le analisi...

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 luglio: la rassegna stampa

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