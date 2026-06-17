A certificare lo scoppio del caldo sono anche i bollettini del Ministero della Salute. Per domani sono previsti i primi cinque bollini arancioni, che segnalano condizioni meteorologiche che potrebbero rappresentare un rischio per la salute nelle persone più fragili, come gli anziani. Come detto, è in particolar modo il Nord Italia a colorarsi di arancione (nelle città di Bologna, Brescia e Torino) e il Centro (a Firenze e a Perugia). Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.

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