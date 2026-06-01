Ebola, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo

Tajani: "Di Ebola non dobbiamo preoccuparci ma occuparci"

Sulla situazione è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Intanto c'è una buona notizia, che il congolese che vive a Cagliari dovrebbe essere negativo" all'Ebola. "In Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci, il rischio di contagio in Italia veramente è irrisorio però dobbiamo lavorare. Il ministero della Sanità, in collaborazione anche con noi e con le nostre ambasciate e i consolati nell'area, sta lavorando per adottare tutte le contromisure necessarie perché Ebola non arrivi da noi. Siamo anche pronti a inviare esperti in Congo per poter contribuire alla lotta contro l'Ebola". Ha ribadito il ministro intervistato a Morning News su Canale 5. Il ministro ha richiamato anche l'organizzazione degli ospedali italiani e l'esistenza di un piano operativo già definito. "Il governo da questo punto di vista ha fatto tutto" e "si sta occupando con grande serietà di questo problema. Lo abbiamo posto anche all'attenzione dell'Unione Europea così come fummo i primi a porlo quando ci fu il Coronavirus. Non venimmo ascoltati all'epoca, adesso speriamo di essere più ascoltati ma ripeto, i pericoli in Italia in questo momento sono veramente molto molto bassi, però continuiamo a monitorare la situazione e a vigilare", ha aggiunto.