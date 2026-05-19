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Lo speciale di Sky TG24 sull'hantavirus
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Hantavirus, ministero della Salute: "Test negativo su turista inglese a Milano"

Cronaca

Dopo una segnalazione arrivata dal Regno Unito, è stata rintracciata nel capoluogo lombardo una turista inglese considerata contatto di caso di Hantavirus. La donna si trovava sul volo Johannesburg-Amsterdam della compagnia KLM, lo stesso aereo sul quale era salita per poco tempo la donna ricoverata a Johannesburg e poi deceduta

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Il Ministero della Salute ha confermato in via ufficiale che, a seguito di una segnalazione pervenuta dalle autorità sanitarie del Regno Unito, è stata rintracciata a Milano una turista inglese considerata contatto di caso di Hantavirus. Si tratta, in particolare, di una turista inglese che si trovava sul volo Johannesburg-Amsterdam della compagnia KLM, lo stesso aereo sul quale era salita per poco tempo la donna ricoverata a Johannesburg e poi deceduta a causa del virus.  

Due test negativi

La turista,  rintracciata in maniera rapida, "è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici presso l’Ospedale Sacco di Milano dove resterà in quarantena per il periodo di osservazione sanitaria", ha fatto sapere il ministero, segnalando che con lei "si trova anche un’accompagnatrice, anch’essa presa in carico secondo le procedure previste". Entrambi i test che riguardano le donne, hanno sottolineato gli esperti "sono stati effettuati e sono risultati negativi."

Hantavirus, segnalato un nuovo caso in Belgio: è un medico 

L'attenzione sul virus però non si abbassa, anche perchè nuovi casi sono emersi in questi giorni. Il servizio pubblico federale belga per la salute, ad esempio, ha identificato una nuova persona entrata in contatto con l'Hantavirus durante la crociera a bordo della MV Hondius. Si tratta di un membro di un'equipe medica internazionale che è già stato rimpatriato in Belgio per ricevere le cure necessarie. "In conformità con le raccomandazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e a seguito di consultazioni tra le autorità olandesi, il Servizio pubblico federale per la sanità e l'Agenzia regionale per la salute di Bruxelles (Vivaldis), questa persona è considerata un contatto a basso rischio", è stato però spiegato in un comunicato stampa. 

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