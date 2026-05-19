Dopo una segnalazione arrivata dal Regno Unito, è stata rintracciata nel capoluogo lombardo una turista inglese considerata contatto di caso di Hantavirus. La donna si trovava sul volo Johannesburg-Amsterdam della compagnia KLM, lo stesso aereo sul quale era salita per poco tempo la donna ricoverata a Johannesburg e poi deceduta

Il Ministero della Salute ha confermato in via ufficiale che, a seguito di una segnalazione pervenuta dalle autorità sanitarie del Regno Unito, è stata rintracciata a Milano una turista inglese considerata contatto di caso di Hantavirus. Si tratta, in particolare, di una turista inglese che si trovava sul volo Johannesburg-Amsterdam della compagnia KLM, lo stesso aereo sul quale era salita per poco tempo la donna ricoverata a Johannesburg e poi deceduta a causa del virus.

Due test negativi

La turista, rintracciata in maniera rapida, "è stata immediatamente presa in carico dalla regione Lombardia e sottoposta agli accertamenti virologici presso l’Ospedale Sacco di Milano dove resterà in quarantena per il periodo di osservazione sanitaria", ha fatto sapere il ministero, segnalando che con lei "si trova anche un’accompagnatrice, anch’essa presa in carico secondo le procedure previste". Entrambi i test che riguardano le donne, hanno sottolineato gli esperti "sono stati effettuati e sono risultati negativi."