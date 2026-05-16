Il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti. Il Codacons chiarisce che i rimborsi valgono per tutti gli automobilisti ascolta articolo

Dal 1° giugno gli automobilisti che hanno subito disservizi durante i loro spostamenti lungo le Autostrade italiane a causa di ritardi legati ai cantieri sulla rete o per blocco del traffico, potranno richiedere un rimborso dei pedaggi. In una prima fase, per quanto riguarda i ritardi da cantieri, saranno interessati solo i disservizi nelle tratte gestite dal medesimo concessionario, mentre i rimborsi per cantieri presenti su tratte gestite da più concessionari scatteranno dal 1 dicembre.

Il diritto al rimborso è legato alle tratte Per i percorsi con lunghezza inferiore ai 30 km, il diritto al rimborso è indipendente dal ritardo, per quelli con lunghezza tra i 30 e i 50 km il rimborso si attiva se il ritardo supera i 10 minuti, per i percorsi superiori ai 50 km il ritardo dovrà essere di almeno 15 minuti. L’entità dei rimborsi viene calcolata sulla base dei coefficienti stabiliti dall’Autorità, e tiene conto di una componente relativa all’impatto dei cantieri presenti sul percorso effettuato dall’utente dove sono presenti, oltre a una componente incrementale calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai cantieri presenti sullo stesso percorso. Potrebbe interessarti Autostrade per l'Italia, presunto falso in bilancio: 38 indagati

Niente rimborso in caso di cantieri mobili o emergenziali Esistono delle eccezioni che fanno venire meno il diritto al rimborso, non dovuto se sul percorso è già prevista una riduzione generalizzata del pedaggio, nel caso di cantieri emergenziali (a seguito di incidenti, eventi meteo o idrogeologici straordinari e imprevedibili, attività di soccorso), inoltre, in un primo periodo di applicazione delle misure, saranno esclusi dal meccanismo di rimborso anche i cantieri mobili. Il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata compresa tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti. Potrebbe interessarti In autostrada arriva Navigard: ecco cos'è e come funziona

La denuncia del Codacons: "Per pagare i rimborsi aumenteranno il costo del pedaggio" "L’aspetto più critico di questa rivoluzione riguarda la possibilità per le società autostradali di recuperare interamente la spesa per i rimborsi concessi aumentando le tariffe dei pedaggi – denuncia il Codacons - Come previsto da Art, infatti, per ritardi da cantiere i gestori potranno recuperare fino al 2027 il 100% della spesa sostenuta (il 75% nel 2028, il 50% nel 2029 e il 25% nel 2030), mentre i rimborsi legati al blocco della circolazione potranno essere interamente recuperati dai concessionari tramite il pedaggio se il concessionario dimostra la forza maggiore, il rispetto dei vincoli informativi e l'adozione di tutte le misure necessarie per superare l'evento. In sostanza, saranno gli stessi automobilisti, attraverso le tariffe autostradali, a pagare di tasca propria i rimborsi concessi per ritardi e blocchi del traffico". Potrebbe interessarti Vacanze e crisi in Medio Oriente: guida a rimborsi e cancellazioni