Dopo le dimissioni della giuria internazionale che si è rifiutata di prendere in considerazione i padiglioni di Russia e Israele, la Biennale ha deciso di far votare i visitatori che possono esprimere una preferenza per un artista che partecipa alla mostra principale e un’altra per un partecipante ai padiglioni nazionali. 52 artisti della Mostra principale su 111 si sono però opposti a questa modalità rinunciando così alla possibilità di concorrere per i premi ascolta articolo

Non si fermano le polemiche che, nell’edizione 2026, stanno colpendo la Biennale Arte di Venezia. Questa volta, a protestare, è quasi la metà degli artisti presenti nella Mostra principale “In Minor Keys”, curata da Koyo Kouoh, che si oppongono alla sostituzione dei premi tradizionali con i cosiddetti Leoni dei visitatori. Sono infatti 52 su 111 gli artisti che hanno deciso di rinunciare alla possibilità di concorrere ai tradizionali Leoni d’Oro e che hanno sottoscritto una dichiarazione nella quale spiegano di aver preso questa decisione “in solidarietà con le dimissioni della giuria selezionata da Koyo Kouoh”.

Dimissioni della giuria I Leoni d’Oro, i premi tradizionalmente consegnati nell’ambito della Biennale di Venezia, vengono assegnati da una giuria internazionale sia agli artisti della mostra centrale sia ai padiglioni nazionali. Quest’anno, però, la giuria si è dimessa collettivamente dopo aver già annunciato nelle settimane precedenti all’inizio dell’evento che non avrebbe preso in considerazione i padiglioni di Paesi accusati di crimini contro l’umanità davanti alla Corte Penale Internazionale (Israele e Russia, la cui partecipazione è stata ampiamente contestata finendo anche al centro di dibattiti politici). I primi a dimettersi, il 30 aprile, sono stati cinque membri della giuria dopo che l'artista israeliano Belu-Simion Fainaru aveva denunciando presunte discriminazioni razziali e accuse di antisemitismo, arrivando a ipotizzare un’azione legale contro la Biennale. Leggi anche Biennale Venezia, pubblico in crescita nel giorno d'apertura

Leoni dei visitatori Dopo le dimissioni collettive della giuria, la Biennale di Venezia ha preso una decisione senza precedenti: sostituire i premi tradizionali con i cosiddetti "Leoni dei visitatori". In questo modo i riconoscimenti non sono assegnati da una giuria internazionale di esperti bensì dal pubblico attraverso una votazione popolare e i premi saranno consegnati il 22 novembre, giorno di chiusura dell’esposizione. A questo hanno detto no oltre 50 artisti, tra cui alcuni nomi noti della scena artistica internazionale (come Alfredo Jaar, Otobong Nkanga, Walid Raad e Tuan Andrew Nguyen) ma anche artisti dei padiglioni nazionali, tra cui la francese Yto Barrada, la lituana Egle Budvytyte e l’olandese Dries Verhoeven. Vedi anche Biennale, flash mob di +Europa davanti al padiglione russo