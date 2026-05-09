Liquid Tongues è il titolo dell'esposizione che anima il padiglione polacco. L'installazione audiovisiva di Bogna Burska e Daniel Kotowski realizzata insieme a Chór w Ruchu mostra performers udenti e sordi interpretare sott'acqua, sia in inglese parlato che nella lingua dei segni internazionale, i codici di comunicazione delle balene. Il messaggio è quello di far comprendere che la sordità non è una disabilità ma un'opportunità di offrire nuove forme di espressione a chi sa prestare attenzione.

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