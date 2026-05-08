Biennale Arte 2026 a Venezia, cinque cose da fare e vedere in città

In programma dal 9 maggio al 22 novembre, la 61° edizione della Biennale d'Arte vedrà protagonista "In Minor Keys", il progetto curatoriale della direttrice artistica Koyo Kouoh, scomparsa nel maggio 2025. Dall'esposizione principale della kermesse alle mostre collaterali dedicate a Marina Abromovic e Lorna Simpson, ecco tutto quello che si può fare e vedere in città ascolta articolo

Venezia si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi: la Biennale d'arte. In programma dal 9 maggio al 22 novembre 2026, la 61° edizione della kermesse vedrà protagonista "In Minor Keys", il progetto curatoriale della direttrice artistica Koyo Kouoh, scomparsa nel maggio 2025. Un progetto realizzato dal team da lei selezionato, composto da Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter, Rory Tsapayi. Al centro della Biennale d'arte 2026, che prenderà forma tra Giardini, Arsenale e numerosi spazi diffusi nella città lagunare, i lavori di 111 partecipanti scelti dalla curatrice. La Biennale ha deciso di realizzare integralmente il progetto concepito da Kouoh, con l'obiettivo di "preservare, valorizzare e diffondere ampiamente le sue idee e il lavoro che ha portato avanti con tanta dedizione fino alla fine". Ma che cosa si può fare e vedere a Venezia durante la Biennale? Ecco cinque suggerimenti.

1. Visitare la mostra "In Minor Keys" Cuore dell'edizione 2026 della Biennale d'arte, la mostra internazionale "In Minor Keys" di Koyo Kouoh prende vita nelle sedi storiche dei Giardini e dell’Arsenale. Il progetto curatoriale riflette sui “toni minori” della contemporaneità: dalle relazioni all'ascolto, dalla fragilità alla memoria, fino alle pratiche collettive. L’esposizione coinvolge oltre cento artisti internazionali e si snoda su un percorso diffuso tra installazioni, video, performance e opere site specific. 2. Vedere la mostra di Marina Abramović e Lorna Simpson Come ogni edizione, la Biennale si estende oltre le sedi principali. Diversi palazzi storici, chiese, fondazioni e musei veneziani ospitano eventi collaterali ed esposizioni indipendenti da non perdere. Tra le principali troviamo "Transforming Energy", l'esposizione dedicata a Marina Abramović, la prima artista vivente a ricevere una mostra personale alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Il progetto, curato da Shai Baitel, unisce i lavori storici dell’artista serba, come "Imponderabilia" e "Rhythm 0", alle opere rinascimentali conservate nel museo veneziano. Da non perdere poi la mostra dedicata a Lorna Simpson, pioniera della fotografia concettuale. Allestita a Punta della Dogana, l'esposizione, curata da Emma Lavigne e realizzata dalla Pinault Collection in partnership con il Metropolitan Museum of Art di New York, raduna un'ampia selezione del lavoro dell’artista nordamericana, tra dipinti, collage, sculture, installazioni e un film. Vedi anche Biennale di Venezia, in laguna laser visibile dallo spazio