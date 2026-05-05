Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Biennale di Venezia, in laguna laser visibile dallo spazio

Cronaca

Un potente raggio laser verde illumina il cielo di Venezia in occasione della Biennale d'Arte 2026. L'installazione, intitolata "Higher Power" e realizzata dall'artista britannico Chris Levine con un team di ingegneri e fisici tedeschi, utilizza un laser militare riconvertito. Secondo il team, le proiezioni sono state rilevate dalla Stazione Spaziale Internazionale. L'opera sarà visibile fino all'11 maggio sull'isola di San Clemente.

Prossimi video

Allerta meteo sui boschi bruciati,la paura dei monti pisani

Cronaca

Biennale di Venezia, in laguna laser visibile dallo spazio

Cronaca

Venezia, tre giovani cadono in acqua: muore ventenne

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 5 maggio, edizione delle 13

Cronaca

Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerie

Cronaca

Wine list Italia, tour sbarca a Roma con migliori sommelier

Cronaca