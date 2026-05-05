Biennale di Venezia, in laguna laser visibile dallo spazio

Un potente raggio laser verde illumina il cielo di Venezia in occasione della Biennale d'Arte 2026. L'installazione, intitolata "Higher Power" e realizzata dall'artista britannico Chris Levine con un team di ingegneri e fisici tedeschi, utilizza un laser militare riconvertito. Secondo il team, le proiezioni sono state rilevate dalla Stazione Spaziale Internazionale. L'opera sarà visibile fino all'11 maggio sull'isola di San Clemente.
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