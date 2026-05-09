Biennale, flash mob di +Europa davanti al padiglione russo

Il suono delle sirene antiaeree che avvisa gli ucraini dei bombardamenti è stato riprodotto a Venezia, davanti al padiglione russo della Biennale, nel corso di un flash mob organizzato da +Europa. Tra i presenti c’erano il segretario Riccardo Magi, l'ex ministra Cecile Kyenge ed Eric Joszef dell'assocazione Europa Now. "Nel giorno della festa dell'Europa - ha spiegato Magi - abbiamo manifestato alla Biennale di Venezia per ricordare che il futuro di pace e democrazia per l'Europa passa dal sostegno alla resistenza ucraina”.
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