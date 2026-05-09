Supplenze docenti anno scolastico 2026-27, domande dal 16 luglio: requisiti e cosa sapereCronaca
Introduzione
Come evidenzia la circolare numero 11814 pubblicata il 6 maggio scorso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), dal 16 luglio prossimo sarà possibile fare domanda online per l’assegnazione di una cattedra provvisoria in vista dell'anno scolastico 2026-27. Ecco tutte le novità e come inoltrare correttamente l'istanza.
Quello che devi sapere
Quanti sono oggi i supplenti in Italia?
Nonostante l’ampliamento dei canali d’accesso per ottenere una cattedra di ruolo, la platea degli insegnanti precari resta rilevante. Stando a un rapporto del Ministero, all’inizio dello scorso anno scolastico risultavano oltre 180mila docenti con contratti a termine, la maggior parte dei quali di sostegno.
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Idonei iscritti in elenchi regionali
Come previsto dal decreto Pnrr, approvato lo scorso aprile, dal prossimo anno si apre una nuova corsia per le assunzione. I candidati risultati idonei dai concorsi banditi dal 2020 potranno iscriversi in appositi elenchi regionali. Il piano punta a stabilizzare in totale oltre 54mila docenti entro il 2026.
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Sostegno, prorogata la procedura straordinaria
Per riempire i vuoti d’organico che interessano soprattutto il sostegno, la circolare proroga al 31 dicembre 2026 la procedura straordinaria di reclutamento su eventuali posti vacanti rimasti dopo le immissioni in ruolo, inclusi quelli attinti dagli elenchi regionali.
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Continuità didattica
Sempre sul fronte del sostegno, anche per l’anno scolastico 2026-27 viene prevista la possibilità di confermare il contratto a tempo dell'insegnate su richiesta delle famiglie. Le domande di continuità didattica seguono in ordine cronologico le assegnazioni provvisorie e possono avvenire solo con il via libera anche della scuola.
Supplenze annuali
Per quanto riguarda le supplenze annuali, la circolare ricorda che resta la possibilità di proporre contratti fino alla conclusione delle attività didattiche, il 30 giugno, due mesi prima della scadenza naturale. In alternativa, rimane in campo l'opzione di prevedere supplenze di carattere temporaneo.
La procedura
Viene confermata la procedura che prevede il conferimento degli incarichi delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) partendo dalle graduatorie a esaurimento (Gae). A queste seguono gli elenchi Gps e le graduatorie di istituto gestite dai dirigenti scolastici.
Le domande
I docenti in corsa per un posto di supplenza annuale dovranno presentare le domande dalle 14:00 del 16 luglio alle 14:00 del 29 luglio. Nell’istanza viene previsto un limite di 150 preferenze per la scelta della sede di assegnazione.
Spezzoni orari
Una novità importante riguarda l’organizzazione dei posti non interi. Dal prossimo anno scolastico, i docenti destinatari di spezzoni d'orario maturano il diritto a raggiungere la quota tramite ulteriori spezzoni esclusivamente all’interno della provincia di inserimento.
Docenti con riserva
La circolare ministeriale dedica poi una parte alla normativa per gli insegnanti inseriti nelle graduatorie con riserva. È il caso di docenti in possesso di titoli acquisti all’estero oggetto di verifica. In questi casi la supplenza prevede una clausola risolutiva del contratto. Per quanto riguarda gli spezzoni orari, viene data priorità al personale interno per frazioni fino a sei ore settimanali. In subordine, la procedura indica lo scorrimento delle graduatorie di istituto.
Interpelli
Per quanto riguarda infine gli interpelli, gli avvisi potranno essere pubblicati dai dirigenti scolastici solo in caso di esaurimento di tutte le graduatorie. La comunicazione dovrà indicare, tra le informazioni, la durata dell’incarico, i requisiti e la modalità di candidatura. La risorsa avrà 24 ore di tempo per l’accettazione della presa di servizio.
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