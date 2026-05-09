Introduzione

Come evidenzia la circolare numero 11814 pubblicata il 6 maggio scorso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), dal 16 luglio prossimo sarà possibile fare domanda online per l’assegnazione di una cattedra provvisoria in vista dell'anno scolastico 2026-27. Ecco tutte le novità e come inoltrare correttamente l'istanza.