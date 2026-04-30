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Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale

Cronaca
©Ansa

Una nota della Fondazione ha annunciato le dimissioni della Giuria internazionale, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. La decisione è arrivata all’indomani della visita degli ispettori ministeriali inviati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli a Venezia per acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo. Il via alla 61esima Esposizione internazionale d'Arte è previsto il 9 maggio

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Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di Venezia. La decisione è stata comunicata dalla Fondazione ed è arrivata all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. La 61esima Esposizione internazionale d'Arte inizia il 9 maggio.

Le dimissioni

La Giuria internazionale è composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Ad annunciare le dimissioni è stata una nota della Biennale di Venezia.

Gli ispettori

Il 29 aprile il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha inviato a Venezia gli ispettori ministeriali per acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo in questa edizione. Gli approfondimenti, iniziati ieri, sono andati avanti fino al pomeriggio di oggi.

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