Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale

Una nota della Fondazione ha annunciato le dimissioni della Giuria internazionale, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. La decisione è arrivata all’indomani della visita degli ispettori ministeriali inviati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli a Venezia per acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo. Il via alla 61esima Esposizione internazionale d'Arte è previsto il 9 maggio