Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale

Una nota della Fondazione ha annunciato le dimissioni della Giuria internazionale, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. La decisione è arrivata all’indomani della visita degli ispettori ministeriali inviati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli a Venezia per acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo. Il via alla 61esima Esposizione internazionale d'Arte è previsto il 9 maggio
Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di Venezia. La decisione è stata comunicata dalla Fondazione ed è arrivata all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. La 61esima Esposizione internazionale d'Arte inizia il 9 maggio.
Le dimissioni
La Giuria internazionale è composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Ad annunciare le dimissioni è stata una nota della Biennale di Venezia.
Gli ispettori
Il 29 aprile il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha inviato a Venezia gli ispettori ministeriali per acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo in questa edizione. Gli approfondimenti, iniziati ieri, sono andati avanti fino al pomeriggio di oggi.
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Il rogo si è sviluppato nel corso di alcuni lavori di allestimento, in vista della sua apertura in occasione dell'Esposizione Internazionale d'Arte al via il prossimo 9 maggio. Nessuna persona è rimasta ferita