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Delitto Garlasco, oggi vertice in Procura. Pm pronti a chiudere le indagini su Sempio

Cronaca
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Oggi il procuratore di Pavia Napoleone in Procura generale a Milano per un incontro sull’inchiesta che riguarda l'omicidio di Chiara Poggi e vede indagato Andrea Sempio. Due le ipotesi più probabili sul tema del confronto: discutere dell'imminente chiusura dell'indagine riaperta a inizio 2025 oppure affrontare il tema della revisione del processo per Alberto Stasi

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La Procura di Pavia ha chiesto, nei giorni scorsi, un incontro urgente con la Procura generale di Milano sulla nuova inchiesta che riguarda l'omicidio di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio. Ancora non trapela nulla su quale sarà il centro del confronto. Due le ipotesi più probabili: discutere dell'imminente chiusura dell'indagine riaperta a inizio 2025 oppure affrontare il tema della revisione.

La vicenda

Per il delitto del 13 agosto del 2007 è stato condannato a 16 anni di carcere l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, per un delitto che, per la Cassazione, ha un solo autore. Un giudizio passato in giudicato che rende impossibile escluderlo dalla scena del crimine senza una revisione del processo su cui si dovrà esprimere con un parere la procura generale di Milano guidata da Francesca Nanni e su cui eventualmente deciderà la Corte d'Appello di Brescia. Salvo cambi di programma, il procuratore di Pavia Fabio Napoleone è atteso oggi al Palazzo di giustizia di Milano.

A Milano un esposto con audio su interferenze nell’indagine

Intanto ieri lo studio legale Gasperini Fabrizi di Roma, con un comunicato stampa, ha reso noto che "sono stati formalmente depositati all'attenzione della Procura Generale di Milano i contenuti audio relativi a condotte suscettibili di assumere rilievo nell'ambito della nuova indagine concernente il delitto di Garlasco”. Si tratterebbe degli audio di cui ha parlato in trasmissioni televisive la criminologa Roberta Bruzzone e relativi a presunti tentativi di interferenze e pressioni sulla vicenda del delitto e sulla nuova inchiesta pavese a carico di Sempio, adombrando il coinvolgimento anche di altre persone, per indirizzare la nuova inchiesta su più figure, tra cui lo stesso Sempio.

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Il 13 agosto 2007 la 26enne viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia nel Pavese. Il 24enne è condannato per l'omicidio con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Vengono eseguiti altri accertamenti sul dna ritrovato sotto le unghie della vittima, sugli oggetti sequestrati all'epoca dei fatti, sulle impronte nella casa. E viene indagato l’ex procuratore di Pavia. Pm: “Soldi per scagionare Sempio”

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