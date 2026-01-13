Delitto di Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi aggredita in cucina

Chiara Poggi sarebbe stata aggredita in cucina e non all'ingresso della sua abitazione, in via Pascoli a Garlasco. E' quanto stabilisce una nuova perizia, messa a punto dai consulenti della famiglia della vittima. "La relazione - spiega il perito Dario Redaelli al Corriere della Sera, verrà consegnata la settimana prossima ai legali i quali ne faranno l’uso che ritengono opportuno".

Il lavoro dei periti

Secondo quanto riporta il Corriere i periti hanno analizzato gli oggetti che indossava Chiara Poggi il giorno del delitto, ma hanno anche ricostruito la possibile dinamica. "Per noi — spiega Redaelli — l’aggressione, che sfocia nell’omicidio, comincia in cucina, dove nella spazzatura dell’ultima colazione di Chiara è stato trovato il bricco di Estathé sulla cui cannuccia c’è il Dna di Alberto Stasi".

La difesa di Chiara Poggi è convinta che non ci sia un colpevole diverso da Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, e che l'inchiesta della Procura di Pavia su Andrea Sempio non abbia soluzione positiva. Ma allora perché questi nuovi rilievi? Redaelli risponde così: "Ritengo questi risultati utilizzabili in caso di una richiesta di revisione, ma il mio ruolo è quello di consulente. Decideranno i legali".