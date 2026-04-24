Neonati sepolti, processo Chiara Petrolini: Corte in camera consiglio

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Neonati sepolti, processo per Chiara Petrolini: la Corte in camera di consiglio

Cronaca
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Attesa per oggi la sentenza nei confronti della giovane accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri. La Corte di assise di Parma si è ritirata in camera di consiglio per decidere sulla responsabilità della 22enne di Traversetolo, presente in aula e arrivata in tribunale scortata dai carabinieri. Per lei la Procura ha chiesto una condanna a 26 anni di carcere

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È attesa per oggi la sentenza nel processo a carico di Chiara Petrolini, la ragazza accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri. Stamattina, al termine di brevi arringhe di replica di uno degli avvocati di parte civile e del difensore di Petrolini, la Corte di assise di Parma si è ritirata in camera di consiglio per decidere sulla responsabilità della 22enne di Traversetolo. La ragazza è presente in aula ed è arrivata in tribunale, come nelle precedenti udienze, scortata dai carabinieri.

La vicenda

I due neonati, Domenico Matteo e Angelo Federico, sono morti subito dopo essere venuti alla luce, al termine di gravidanze di cui nessuno aveva saputo nulla, il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024. Poi sono stati sepolti nel giardino di casa, la stessa casa dove ora la giovane si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. La Procura, nell'udienza del 13 marzo, aveva chiesto una condanna a 26 anni.

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In quell’occasione la ragazza aveva letto per sette minuti una dichiarazione in cui ha detto di non essere una madre assassina e di non aver voluto fare del male ai suoi due bambini. La Procura di Parma non ha avuto dubbi: "C'è stata una scelta  consapevole e deliberata - ha detto la pm Arienti - di nascondere la gravidanza, di mantenere uno stile di vita incompatibile con una sana crescita intrauterina del feto, con fumo di sigarette, assunzione di bevande alcoliche e a travaglio avviato, di bevande superalcoliche e marijuana". Inoltre, "è emersa la tendenza  sistematica e pervasiva a mentire". E poi ci sono le decine di ricerche sul cellulare, per esempio su come abortire, nascondere  la pancia, accelerare il travaglio.

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