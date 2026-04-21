Corruzione, Anac: "Senza abuso d'ufficio servivano più garanzie"

Introduzione

Il fenomeno della corruzione "si è fatto più insidioso e sfuggente, per insinuarsi in ogni interstizio della vita pubblica". È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta da Anac (Autorità nazionale anticorruzione) nel 2025, presentata questa mattina alla Camera. Inoltre, si osserva, "Anac ha segnalato i vuoti di tutela che avrebbero lasciato l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e il parallelo ridimensionamento del traffico di influenze illecite. Per compensare l'arretramento del diritto penale, si sarebbero dovute rafforzare almeno le garanzie amministrative. Purtroppo, è avvenuto il contrario".