Abuso d'ufficio, Ue approva direttiva anticorruzione: cosa succede ora

L’Europarlamento ha dato il via libera alla direttiva che stabilisce quali casi dovranno essere qualificati come reati a livello comunitario: tra questi c’è anche l’abuso d'ufficio, non più presente nel nostro Paese. "Dovrà essere obbligatoriamente reintrodotto per almeno due fattispecie, le più gravi", ha dichiarato la relatrice Raquel Garcia Hermida

Il Parlamento europeo ha dato il via libera con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti alla direttiva anticorruzione, che stabilisce le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai Paesi europei. Presente nella lista dei reati un articolo dedicato all'abuso d'ufficio definito "esercizio illecito di funzioni pubbliche" e su cui la direttiva chiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per fare in modo che "costituiscano reato determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico". "L'Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurre come reato almeno due fattispecie, tra le più gravi, nell'ambito dell'abuso di ufficio - ha sottolineato la relatrice Raquel Garcia Hermida - Il mandato è molto chiaro sull'abuso di ufficio".

Cosa prevede la normativa

Il nuovo quadro mira a colmare le lacune nell'applicazione delle norme modernizzando le regole, allineando le definizioni giuridiche e introducendo livelli comuni di sanzioni. I Paesi europei potranno dunque adottare norme più severe e adattarle ai propri sistemi giuridici. La cooperazione tra autorità nazionali e organismi Ue, tra cui l'Olaf, Procura europea, Europol ed Eurojust, sarà rafforzata, insieme allo scambio di informazioni e al coordinamento. Gli Stati membri dovranno inoltre pubblicare ogni anno dati comparabili e leggibili, per migliorare la trasparenza e il processo decisionale basato sull'evidenza. I membri comunitari dovranno infine adottare e aggiornare regolarmente strategie nazionali anticorruzione, coinvolgendo la società civile, nonché effettuare valutazione dei rischi e garantire sistemi solidi per contrastare i conflitti di interesse e garantire la trasparenza del finanziamento politico e degli standard etici.

Metsola: "Italia ha votato a favore delle regole"

"Se guardo ai voti all'interno del Consiglio Ue, l'Italia ha votato a favore di queste regole. Quindi spero che la direttiva sia applicata", ha dichiarato la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola rispondendo a una domanda sull'ok alla direttiva anticorruzione, che contiene anche la fattispecie dell'abuso di ufficio.

Amoroso: "Politica chiamata a prendere atto"

Sul tema si è espresso anche il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, nel corso della conferenza stampa a margine della relazione annuale: "Se questa direttiva del Parlamento Europeo modifica il quadro normativo, è possibile che la Corte sarà chiamata nuovamente a fare il controllo che l'articolo 111, primo comma, della Costituzione prevede. Prima ancora, ovviamente, sarà la politica chiamata a prendere atto di questa nuova legislazione europea".