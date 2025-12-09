Offerte Sky
Cronaca

Lotta alla corruzione, il progresso dell’Italia si è fermato?

Raffaele Mastrolonardo

Dal 2012 al 2021 la percezione del fenomeno nel nostro Paese è progressivamente calata. Ma negli ultimi anni la tendenza si è fermata e nell’ultimo addirittura invertita. I dati di Transparency International in occasione del 9 dicembre, Giornata internazionale contro la corruzione

