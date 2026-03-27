Ue, il Parlamento europeo approva la direttiva anticorruzione

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Ue, il Parlamento approva la direttiva anticorruzione: “Grave abuso d'ufficio è reato”

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Il via libera è arrivato con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti. La direttiva stabilisce a livello europeo le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati. I Paesi europei dovranno quindi adottare e aggiornare le strategie nazionali anticorruzione, garantire sistemi solidi per contrastare i conflitti di interesse e assicurare la trasparenza del finanziamento politico e degli standard etici

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Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva la direttiva che punta a prevenire e contrastare la corruzione nei Paesi dell'Unione. Il via libera è arrivato a larga maggioranza, con 581 voti a favore, 21 contrari e 42 astenuti. La direttiva approvata dal Pe stabilisce a livello europeo le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai Paesi membri. I Paesi europei dovranno quindi adottare e aggiornare le strategie nazionali anticorruzione, garantire sistemi solidi per contrastare i conflitti di interesse e assicurare la trasparenza del finanziamento politico e degli standard etici.  

Il via libera del Parlamento europeo

Nella lista dei reati definita all'interno della direttiva è presente un articolo dedicato all'abuso d'ufficio, definito "esercizio illecito di funzioni pubbliche". Su questo, la direttiva chiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per fare in modo che "costituiscano reato determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico".

Metsola: “Sull'anticorruzione abbiamo mantenuto la nostra promessa”

Sull'approvazione della direttiva si è espressa anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. "Il parlamento ha mantenuto una promessa chiave che abbiamo fatto a tutta Europa”, ha annunciato, aggiungendo che “questa è la prima direttiva europea per la lotta alla corruzione, io sono immensamente orgogliosa per gli sforzi fatti". E ancora: "Oggi è chiaro il nostro messaggio, la corruzione non ha posto in Europa", ha ribadito Metsola.  

epa10362178 A general view on the plenary hall at the start of the session of the European Parliament in Strasbourg, France, 12 December 2022. Belgian federal prosecutor said in a statement four of six people within the European Parliament were detained on 09 December and have been charged with 'participation in a criminal organization, money laundering and corruption' and remanded in custody. Greek MEP and European Parliament Vice President Eva Kaili has reportedly been among those arrested in an investigation into suspected bribery by a Gulf state. EPA/JULIEN WARNAND

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