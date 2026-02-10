Il punteggio del nostro Paese è sceso a 53/100 rispetto al 54 dell'anno precedente. Secondo il rapporto di Transparency International, questo calo segna un'inversione di tendenza inziata nel 2024, interrompendo un decennio di progressi costanti. A livello globale, dunque, l'Italia si posizione al 52esimo posto su 182 Paesi. In Unione europea occupa la 19esima posizione e tra i Paesi Ocse è 31esima su 38

L'Italia mostra nuovi segnali di cedimento nella lotta alla corruzione . Secondo l'Indice di Percezione della Corruzione (Cpi) 2025, il punteggio del nostro Paese è sceso a 53/100 rispetto al 54 dell'anno precedente. Secondo il rapporto di Transparency International, questo calo segna un'inversione di tendenza inziata nel 2024, interrompendo un decennio di progressi costanti. A livello globale, dunque, l'Italia si posizione al 52esimo posto su 182 Paesi. In Unione europea occupa la 19esima posizione e tra i Paesi Ocse è 31esima su 38.

Democrazie in crisi

Il rapporto evidenzia un fenomeno preoccupante: la corruzione non è più un problema limitato alle autocrazie, ma sta guadagnando terreno anche nelle democrazie consolidate. Un dato allarmante riguarda la correlazione tra diritti civili e corruzione. Si osserva, infatti, una restrizione globale della libertà di espressione e di associazione. "Le democrazie stanno registrano un preoccupante calo delle prestazioni". Una tendenza che riguarda Paesi come come gli Stati Uniti (64), il Canada (75) e la Nuova Zelanda (81), nonché varie parti d'Europa, come il Regno Unito (70), la Francia (66) e la Svezia (80). In aumento poi "le restrizioni da parte di molti Stati alla libertà di espressione, di associazione e di riunione. Dal 2012, 36 dei 50 Paesi con un calo significativo dei punteggi Cpi hanno anche registrato una riduzione dello spazio civico".