Massa, omicidio Bongiorni: oggi i funerali e lutto cittadino

Lutto cittadino oggi a Massa, per i funerali di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso a calci e pugni in piazza davanti al figlio 11enne nella notte tra l'11 e il 12 aprile. Le esequie sono in programma alle 15 al Duomo di Massa. Dopo la grande partecipazione registrata alla fiaccolata dei giorni scorsi, è prevista una presenza numerosa. La famiglia ha chiesto che la cerimonia non venga ripresa da televisioni o videocamere, nel rispetto del dolore dei parenti.

Proclamato il lutto cittadino



Per la giornata di oggi è stato proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta sul Comune e sugli edifici pubblici. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Francesco Persiani "in segno di cordoglio e di partecipazione di tutta la città" per il "deplorevole e brutale episodio di violenza" anche "considerato lo sconcerto in città e la necessità di ribadire la contrarietà a ogni forma di violenza e di intolleranza". Il Comune di Massa ha invitato la cittadinanza "a rispetttare e partecipare al cordoglio nelle forme e modalità che riterra più opportune evitando comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata".

Le indagini: restano in carcere i tre fermati



Restano in carcere i 3 fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni. Lo hanno deciso due diversi giudici per le indagini preliminari, prima quello di Massa, poi quello minorile di Genova, motivando la custodia in carcere nelle rispettive ordinanze con il “pericolo di reiterazione del reato” come esigenza cautelare. Per lo studente 17enne la gip di Genova, Tiziana Paolillo, ha aggiunto il “pericolo di fuga”. Il 17enne, nell'interrogatorio di garanzia, ha ribadito di aver ricevuto una "testata" dalla vittima e di aver reagito con un pugno. Versione "comprovata da due testimoni", secondo la difesa del ragazzo.