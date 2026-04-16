Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 aprile: la rassegna stampa

È ancora una volta lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni ad aprire le edizioni dei giornali in edicola stamattina. Il leader Usa attacca: "Con Giorgia il rapporto è cambiato". La premier non risponde direttamente e riceve Zelensky a Palazzo Chigi: "Un vero amico". Progetto comune tra Italia e Ucraina sui droni. Spazio anche alla nuova governance di Mps, con la lista di Lovaglio che esce vittoriosa nel voto per il Cda