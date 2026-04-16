Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 aprile: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

È ancora una volta lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni ad aprire le edizioni dei giornali in edicola stamattina. Il leader Usa attacca: "Con Giorgia il rapporto è cambiato". La premier non risponde direttamente e riceve Zelensky a Palazzo Chigi: "Un vero amico". Progetto comune tra Italia e Ucraina sui droni. Spazio anche alla nuova governance di Mps, con la lista di Lovaglio che esce vittoriosa nel voto per il Cda

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

È ancora una volta lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni ad aprire le edizioni dei...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo l'attacco di Donald Trump a...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

L'attacco choc di Donald Trump nei confronti del Papa, la situazione nello Stretto di Hormuz, il...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 aprile: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani domina la guerra in Iran: falliti i negoziati Usa-Iran a...

16 foto

Milano Marathon 2026, vincono Kibiwott e Chekole. Nono Chevrier. FOTO

Cronaca

Oltre 15mila persone hanno partecipato alla 24esima edizione della Wizz Air Milano Marathon. La...

10 foto
I vincitori della Milano Marathon 2026

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Omicidio a Foggia, audio e video al vaglio degli inquirenti

    Cronaca

    Continuano le indagini sulla morte di Dino Carta, ucciso a Foggia sotto la sua...

    Oggi sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale

    Cronaca

    I giornalisti di Sky Tg24 partecipano all’agitazione indetta dalla Federazione Nazionale della...

    Uccise suoceri e li fece a pezzi, Cassazione conferma 30 anni di pena

    Cronaca

    Il duplice omicidio era stato commesso nel 2015 a Firenze, i corpi furono ritrovati dentro...