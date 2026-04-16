Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 aprile: la rassegna stampa

È ancora una volta lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni ad aprire le edizioni dei giornali in edicola stamattina. Il leader Usa attacca: "Con Giorgia il rapporto è cambiato". La premier non risponde direttamente e riceve Zelensky a Palazzo Chigi: "Un vero amico". Progetto comune tra Italia e Ucraina sui droni. Spazio anche alla nuova governance di Mps, con la lista di Lovaglio che esce vittoriosa nel voto per il Cda
- Sono ancora le tensioni tra Donald Trump e Giorgia Meloni ad aprire le edizioni dei principali quotidiani in edicola stamattina. 'Trump senza freni, nuovi attacchi', titola il Corriere della Sera, col leader Usa che dice: "Con Giorgia il rapporto è cambiato". Meloni riceve Zelensky, accordo sui droni. L'Iran valuta una parziale riapertura dello Stretto di Hormuz. A centro pagina la nuova governance di Mps, con la vittoria di Lovaglio
- 'Trump attacca ancora l'Italia' scrive anche La Repubblica, col presidente Usa che annuncia ancora una volta: "La fine della guerra in Iran è vicina". Zelensky vede a Roma la premier: "Progetto comune sui droni". Taglio alto per il 'ribaltone Mps', con la vittoria della lista di Lovaglio. L'ex ad si riprende la guida della banca con il sostegno di Delfin e Bpm
- In apertura sulla Stampa le parole spese da Meloni per Volodymyr Zelensky al termine di bilaterale di ieri a Palazzo Chigi, col presidente ucraino definito un "vero amico". "Difendere Kiev è difendere l'Europa", ribadisce la premier, presa nuovamente di mira da Donald Trump. A centro pagina il viaggio nelle tv religiose Usa che contestano il presidente Usa dopo l'attacco a Leone XIV
- Sul Messaggero in apertura intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dice: "Interesse dell'Italia prima di tutto". "Con gli Usa rapporto storico", spiega Tajani, "ma c'è diritto di critica". Meloni: "In Iran faremo la nostra parte". 'Usa e Iran, accordo vicino', si legge più sotto, con Teheran che sarebbe pronta a riaprire una parte di Hormuz
- Calciomercato in apertura sulla Gazzetta dello Sport, con i dubbi della Juventus su Dusan Vlahovic che riaccendono le mire del Milan sull'attaccante serbo. La cessione di Nkunku potrebbe finanziare l'assalto al numero 9 bianconero in scadenza di contratto. Taglio alto per le tensioni tra la Roma e Gasperini, col futuro incerto dell'allenatore giallorosso
- Sulla prima del Corriere dello Sport, invece, il gelo tra il Milan e Massimiliano Allegri. Rapporti complicati tra l'allenatore rossonero, Ibrahimovic e Furlani: la Champions può chiarire il futuro del tecnico livornese, il cui nome circola con insistenza per la Nazionale
- Tuttosport apre con le preoccupazioni in casa Juventus per l'infortunio a Kenan Yildiz. Infiltrazioni al ginocchio per il turco: si deve fermare, Spalletti costretto a inventarsi un attacco alternativo domenica col Bologna
- 'Da Trump a Kiev, la mossa di Meloni' titola Il Giornale, facendo coincidere l'incontro di ieri a Palazzo Chigi con un cambio di rotta della premier e un nuovo riassetto degli equilibri internazionali che la avvicina ai leader europei e la allontana dal presidente Usa
- 'Venticinque aerei Usa da Aviano per il Golfo' titola Il Fatto Quotidiano, secondo cui l'Italia continua ad armare Trump in guerra. Prosegue lo scontro a distanza tra il giornale diretto da Marco Travaglio e Marina Berlusconi
- Secondo Il Sole 24 Ore dalla guerra è previsto un impatto sul Pil fino a -0,4%. Btp, la domanda supera i 193 miliardi. A Hormuz, dopo il petrolio, sale il rischio per i cavi sottomarini Tlc
- 'Trump azzoppa Conte' si legge in apertura su Libero, secondo cui sarebbe svanito il vantaggio del leader M5s nelle eventuali primarie del campo largo. A pesare sarebbe l'incontro con l'emissario del presidente americano Zampolli
- Sul Manifesto fotonotizia a tutta pagina per il silenzio di Meloni dopo il nuovo attacco di Trump, che dice: "È stata negativa, vuole il petrolio, ma non ci aiuta". Più sotto, il Csm che boccia il decreto sicurezza: tempi strettissimi per l'approvazione in Senato