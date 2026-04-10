Bimbo trapiantato, la procura dispone l'acquisizione di un nuovo video

Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo , il bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio, nell'ospedale Monaldi, dopo un trapianto di cuore fallito eseguito il 23 dicembre 2025. La procura ha disposto l’acquisizione di nuovi video e fotografie nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo in concorso. Il materiale sarà estratto dal cellulare di un operatore socio sanitario presente in sala operatoria il giorno dell’intervento.

Le indagini

Il conferimento dell'incarico per l'accertamento tecnico irripetibile è fissato per il prossimo 16 aprile, alle 9,30. Secondo quanto appreso da Ansa, inoltre, nel giorno degli interrogatori preventivi davanti al gip di Napoli, legati alla richiesta degli inquirenti di misure interdittive nei confronti di Oppido e Bergonzoni (entrambi accusati anche di falso per aver modificato la cartella clinica del piccolo Domenico) la difesa di Oppido ha depositato una memoria, che ha spinto nei giorni successivi il pm titolare dell'inchiesta ad ascoltare alcune persone ritenute informate dei fatti. Tra queste la dottoressa Anna Iervolino, direttrice generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, e alcune perfusioniste, professioniste componenti dell'équipe cardiochirurgica, responsabile della gestione della macchina cuore-polmoni durante gli interventi.