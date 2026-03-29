Bergamo, 13enne che ha accoltellato la prof affidato a curatore. Chiuso il canale TelegramCronaca
Lo studente che ha aggredito la sua insegnante di francese in una scuola di Trescore Balneario è stato affidato ai servizi sociali. Secondo "Il Corriere della Sera", durante l’interrogatorio avrebbe detto di voler uccidere anche i genitori. Intanto proseguono le indagini sulle attività online del ragazzo
È stato affidato ai servizi sociali il 13enne di Trescore Balneario (Bergamo) che mercoledì mattina ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, ora le decisioni che lo riguardano in ambito educativo e sanitario sono state affidate a un curatore speciale nominato dal Tribunale. Il ragazzo sarà sottoposto a una valutazione da parte di un neuropsichiatra infantile e poi sarà portato in una comunità. Intanto è stato chiuso il canale Telegram nel quale lo studente ha trasmesso in diretta l’aggressione e, poche ore prima, aveva pubblicato il suo "manifesto" intitolato "Soluzione finale" in cui annunciava quello che avrebbe fatto.
L’interrogatorio
Il quotidiano di via Solferino riferisce inoltre che, durante l’interrogatorio, il 13enne avrebbe detto di voler uccidere anche i genitori, oltre a mostrarsi dispiaciuto per non aver compiuto fino in fondo l’omicidio della sua insegnante. La madre e il padre del giovane, tramite il legale Carlo Foglieni, hanno fatto sapere di averlo portato da una psicologa a causa del difficile rapporto con la professoressa.
Approfondimento
Il 13enne che ha accoltellato la prof e quel bisogno di "essere visti"
Le indagini sulla vita online del 13enne
Intanto, oltre al canale Telegram, è stato eliminato anche l’account del 13enne. E le attenzioni dei carabinieri di Bergamo sulla vita social del ragazzo e sui canali da lui utilizzati prima dell'agguato restano una priorità nelle indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Brescia (competente anche per la Bergamasca), che ha aperto due fascicoli sul caso: uno di natura penale per ricostruire i fatti (benché lo studente, essendo under 14, non sia imputabile), e l'altro civile, per permettere di intervenire con provvedimenti di natura sociale nei confronti del minorenne, che dalla sera dell'agguato si trova in una struttura protetta, come disposto proprio dalla procuratrice per i minorenni Giuliana Tondina.
Leggi anche
Prof accoltellata, Valditara: social devastanti, sfide estreme e odio
Il legale della prof: "Non ha sviluppato l’idea da solo"
Gli inquirenti vogliono capire quante persone fossero collegate all'account Telegram mentre veniva trasmesso in diretta dal cellulare del ragazzo l'accoltellamento, e chi siano. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe comunque di meno di dieci utenti. I carabinieri stanno cercando anche di accertare se qualcuno di questi abbia in qualche maniera incoraggiato lo studente a compiere l’aggressione: al momento non risultano però altri indagati. "Bisognerebbe risalire alle persone con cui ha avuto contatto - sottolinea il legale della professoressa, l'avvocato Angelo Lino Murtas -. Non gli è venuto l'idea da solo, stando a casa e questo, chiamiamolo indottrinamento, gli è avvenuto all'interno di quello schermo". Sempre su Telegram lo studente avrebbe acquistato nelle scorse settimane tutto il materiale che aveva in casa: prodotti "potenzialmente esplosivi'", sostanze comprate sui canali illegali della piattaforma social. Ma anche il coltello usato per ferire la prof e la scacciacani che il tredicenne aveva nello zainetto durante l'agguato sarebbero arrivati direttamente a casa sua dopo averli comprati su Telegram. Resta da capire come facesse a portare a termine questi acquisti visto che, per iscriversi a Telegram, è necessario avere almeno 14 anni.
Leggi anche
Bergamo, prof accoltellata da studente: "Tornerò a insegnare"
©Ansa
Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO
Dalla riapertura del caso dell'omicidio di Chiara Poggi, a 18 anni di distanza dal delitto, passando per le manifestazioni a sostegno della Palestina nelle principali piazze del nostro Paese, fino all'assalto alla redazione de La Stampa: sono molti i fatti che, nell’anno che sta volgendo al termine, hanno segnato la cronaca italiana. Ecco i principali