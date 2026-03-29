Lo studente che ha aggredito la sua insegnante di francese in una scuola di Trescore Balneario è stato affidato ai servizi sociali. Secondo "Il Corriere della Sera", durante l’interrogatorio avrebbe detto di voler uccidere anche i genitori. Intanto proseguono le indagini sulle attività online del ragazzo ascolta articolo

È stato affidato ai servizi sociali il 13enne di Trescore Balneario (Bergamo) che mercoledì mattina ha accoltellato la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, ora le decisioni che lo riguardano in ambito educativo e sanitario sono state affidate a un curatore speciale nominato dal Tribunale. Il ragazzo sarà sottoposto a una valutazione da parte di un neuropsichiatra infantile e poi sarà portato in una comunità. Intanto è stato chiuso il canale Telegram nel quale lo studente ha trasmesso in diretta l’aggressione e, poche ore prima, aveva pubblicato il suo "manifesto" intitolato "Soluzione finale" in cui annunciava quello che avrebbe fatto.

L’interrogatorio Il quotidiano di via Solferino riferisce inoltre che, durante l’interrogatorio, il 13enne avrebbe detto di voler uccidere anche i genitori, oltre a mostrarsi dispiaciuto per non aver compiuto fino in fondo l’omicidio della sua insegnante. La madre e il padre del giovane, tramite il legale Carlo Foglieni, hanno fatto sapere di averlo portato da una psicologa a causa del difficile rapporto con la professoressa. Approfondimento Il 13enne che ha accoltellato la prof e quel bisogno di "essere visti"

Le indagini sulla vita online del 13enne Intanto, oltre al canale Telegram, è stato eliminato anche l’account del 13enne. E le attenzioni dei carabinieri di Bergamo sulla vita social del ragazzo e sui canali da lui utilizzati prima dell'agguato restano una priorità nelle indagini coordinate dalla Procura per i minorenni di Brescia (competente anche per la Bergamasca), che ha aperto due fascicoli sul caso: uno di natura penale per ricostruire i fatti (benché lo studente, essendo under 14, non sia imputabile), e l'altro civile, per permettere di intervenire con provvedimenti di natura sociale nei confronti del minorenne, che dalla sera dell'agguato si trova in una struttura protetta, come disposto proprio dalla procuratrice per i minorenni Giuliana Tondina. Leggi anche Prof accoltellata, Valditara: social devastanti, sfide estreme e odio