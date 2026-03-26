Mercoledì mattina il ragazzo è arrivato nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) con pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta” e, riprendendo tutto in diretta su Telegram con il suo cellulare, ha accoltellato Chiara Mocchi, la sua professoressa di francese

Sono ancora da chiarire i motivi dell’aggressione avvenuta ieri in una scuola media di Trescore Balneario (Bergamo), dove uno studente 13enne ha accoltellato la sua insegnante di francese, Chiara Mocchi , ferendola gravemente. All’origine del gesto, si apprende, potrebbe esserci un brutto voto oppure il fatto che la docente avesse difeso un altro ragazzo con cui il giovane aveva litigato.

L’aggressione

L'aggressione è avvenuta mercoledì, un quarto d'ora prima delle otto, mentre docenti e studenti dell’istituto Leonardo da Vinci di Trescore stavano entrando nelle loro classi. Il tredicenne si è presentato a scuola indossando un paio di pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”: ha affrontato la docente in un corridoio del primo piano davanti ad almeno tre ragazzi e l’ha colpita con alcune coltellate all'addome e al collo, riprendendo tutto in diretta su Telegram con il suo cellulare sistemato al collo con una imbracatura.

Le condizioni della docente

La professoressa 57enne è stata soccorsa dal 118 e trasferita con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Grazie a una trasfusione di sangue iniziata già sul velivolo dall'équipe sanitaria e a un delicato intervento chirurgico cui è stata sottoposta in ospedale, ora è fuori pericolo: resta ricoverata comunque in prognosi riservata in Terapia intensiva.