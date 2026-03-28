Il 13enne che ha accoltellato la prof e quel bisogno di "essere visti"

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana partiamo da un testo, quello in cui lo studente che ha accoltellato la sua professoressa di francese aveva annunciato la "Soluzione finale", provando a tradurlo "dai tredici anni di un quasi assassino alla mente senziente dell’adulto"