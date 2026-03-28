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Maltempo Abruzzo, frane a Silvi: scuole chiuse per 3 giorni

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Il direttore della Protezione Civile dell'Abruzzo Maurizio Scelli ha definito la situazione "molto difficile, ma sotto controllo". Nelle ultime ore il fronte franoso in contrada Santa Lucia ha causato il crollo di una abitazione, evacuata poco prima del drammatico evento

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