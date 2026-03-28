Bimbo Napoli, famiglia: silenzio su risarcimento. Monaldi: valutiamo

L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto all'ospedale di Napoli il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di un cuore danneggiato avvenuto il 23 dicembre 2025, ha scritto una lettera aperta per denunciare “carenze, mancanza di umanità” e nessuna risposta dal Monaldi sulla proposta di dialogo per un accordo sul risarcimento. La replica: “Richiesta impone lo svolgimento di approfondite valutazioni tecnico-legali” ascolta articolo

“Carenze, mancanza di umanità” e nessuna risposta dal Monaldi sulla proposta di dialogo per un accordo sul risarcimento. A denunciare la situazione è Francesco Petruzzi, avvocato dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto all'ospedale di Napoli il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di un cuore danneggiato avvenuto il 23 dicembre 2025. Il legale, in una lettera aperta, ha attaccato il Monaldi e il suo comportamento – definito “indifferente, opaco, sordo” - nei confronti della famiglia del bimbo, chiedendo anche un intervento al presidente della Regione Campania Roberto Fico e le dimissioni della dirigenza dell’ospedale. Dopo la lettera aperta, è arrivata una nota dell'avvocata Anna Iervolino, direttrice generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli: la richiesta di composizione extragiudiziale con risarcimento avanzata dalla famiglia Caliendo arrivata 4 giorni fa, spiega, è stata presa in carico e stiamo valutando.

La lettera aperta "Scrivo nell'interesse della famiglia Caliendo-Mercolino. Lo faccio perché ciò che questa famiglia sta subendo non può restare confinato nelle aule di giustizia. Deve essere conosciuto”, si legge nella lettera aperta del legale dei genitori del bambino. Poi l’avvocato Petruzzi continua: “La famiglia Caliendo-Mercolino apprende con rinnovato dolore che il pattern comunicativo totalmente carente, privo di linearità e del tutto alieno a qualsivoglia forma di umanità che ha caratterizzato il rapporto tra il Monaldi e i genitori di Domenico durante tutta la fase clinica della vicenda, si sta purtroppo protraendo anche ora che Domenico non è più in vita". Il risarcimento Il legale, inoltre, denuncia: "Il comportamento della struttura non è mutato con la morte del piccolo paziente: è rimasto quello che era sempre stato, indifferente, opaco, istituzionalmente sordo". Poi spiega: "Nel tentativo di evitare alla famiglia l'ulteriore devastazione psicologica di un giudizio civile sovrapposto al procedimento penale in corso, questa difesa ha trasmesso all'Azienda Ospedaliera dei Colli-Presidio Monaldi, via posta elettronica certificata, una proposta di bonario componimento in sede stragiudiziale della componente risarcitoria della vicenda. Una proposta di dialogo, non una dichiarazione di guerra. Il Monaldi non ha risposto. Ha semplicemente eliso la comunicazione". E ancora: “Quella pecuniaria non è, né potrà mai essere, giustizia. Per la giustizia questa famiglia si rivolge alla magistratura, nella piena fiducia che essa saprà fare il proprio dovere. Ma il risarcimento è un'altra cosa: è un diritto autonomo, riconosciuto dalla legge, che spetta alla famiglia indipendentemente dall'esito del procedimento penale. E il Monaldi, rifiutandosi persino di aprire un dialogo su questo punto, sta sottraendo alla famiglia Caliendo-Mercolino un ulteriore diritto che le appartiene". Vedi anche Napoli, trapianti pediatrici di cuore sospesi al Monaldi per sei mesi

L’albero in memoria del piccolo L’avvocato, poi, continua: "Eppure, nel medesimo periodo nel quale l'Azienda sceglieva il silenzio sulla proposta di componimento stragiudiziale, la dirigenza del Monaldi si faceva viva con i genitori di Domenico per invitarli a piantare un albero all'interno del presidio in memoria del loro figlio. La famiglia ha appreso questa proposta con sgomento e con la giusta indignazione che tale iniziativa merita". Il riferimento è all’ulivo secolare che la direzione dell'Azienda ospedaliera dei Colli ha deciso di piantare l’1 aprile nelle aiuole del Monaldi in memoria del bambino. “Un gesto semplice ma profondamente simbolico", ha spiegato l’ospedale. I giorni prima della morte del bambino Nella lettera, il legale aggiunge: la “responsabilità civile della struttura Monaldi nel decesso di Domenico è solida, incontrovertibile e destinata a essere affermata nelle sedi competenti”. Poi l’avvocato torna ai giorni precedenti la morte del bimbo, quando è stato deciso di procedere alla fase di accompagnamento verso una fine dignitosa e con minore sofferenza possibile. La "conduzione della riunione di partecipazione alla cura, che avrebbe dovuto svolgersi nel pieno rispetto delle prescrizioni normative vigenti e dei fondamentali canoni di umanità verso dei genitori", è stata "gravemente carente. Solo la determinazione della madre di Domenico e la presenza del consulente medico-legale di parte hanno consentito di portarla a termine, evitando che si arenasse", dice. La richiesta di intervento a Fico Al governatore Fico, infine, la famiglia chiede che "eserciti i poteri di vigilanza e di controllo che l'ordinamento gli attribuisce sull'operato delle aziende sanitarie regionali" e "valuti con urgenza la posizione della dirigenza generale attualmente alla guida dell'Azienda Ospedaliera dei Colli – Presidio Monaldi". Poi la lettera si chiude con la richiesta di dimissioni della dirigenza del Monaldi: "Chiediamo formalmente e pubblicamente le dimissioni della dirigenza del Monaldi. Non per spirito di rivalsa, ma perché la continuità di una gestione dimostratasi strutturalmente inadeguata costituisce, a nostro avviso, un elemento di rischio istituzionale per i pazienti, le famiglie e gli operatori sanitari onesti che operano quotidianamente in quella struttura. Il Monaldi è un presidio di eccellenza della sanità campana: non merita una dirigenza che lo ha portato in queste condizioni. Domenico Caliendo Mercolino meritava di vivere. Meritava di essere curato con perizia, con rispetto dei protocolli e con l'attenzione dovuta a un bambino. La sua famiglia merita giustizia, risarcimento e il rispetto istituzionale minimo che ogni vittima ha diritto di ricevere. Non un albero. Giustizia". Vedi anche Bimbo Napoli, interrogatori: al centro orari e ricostruzioni