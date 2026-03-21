Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa

I giornali dedicano spazio al caso della bomba anarchica a Roma. Poi al referendum, con lo scontro Schlein-Meloni. Continuano gli approfondimenti legati a Umbero Bossi, morto il 19 marzo. E alla guerra in Medio Oriente, tra le dichiarazioni di Trump contro gli alleati e le incertezze economiche scatenate dal conflitto
- Il Corriere della Sera si concentra sulla politica in prima pagina, tra l'attesa per il referendum del 22 e 23 marzo e il ricordo di Umberto Bossi. Poi spazio al caso delle due persone morte nel crollo di un casolare nel Parco degli Acquedotti di Roma mentre forse stavano maneggiando un ordigno: si segue la pista anarchica.
- Anche Repubblica dà spazio alla politica e allo scontro Meloni-Schlein sul caso Delmastro, prima del referendum sulla Giustizia. Spazio, anche in questo casa, alla vicenda del casale esploso a Roma: "Fabbricavano una bomba".
- Anche La Stampa insiste in prima pagina sullo scontro Meloni-Schlein su Delmastro. Poi, grande foto e titolo dedicati al presidente turco Erdogan e al suo monito contro Israele.
- Il Messaggero punta in apertura sul caso della "bomba anarchica" a Roma e al fatto che Piantedosi abbia convocato per oggi un vertice con l'intelligence. Poi spazio al referendum ma anche agli esteri, con Trump che attacca gli alleati e delle nuove tensioni sui mercati legati alla guerra in Medio Oriente.
- Focu su Kimi Antonelli e sul suo futuro per La Gazzetta della Sport che sceglie il titolo: "Sono carico". Poi attenzione al calcio: "Milan-Toro, Leao è fuori".
- Alla vigilia della partita con la Juve, il Sassuolo ha comunicato la presenza all’interno del gruppo squadra di un focolaio di pertosse. Così Il Corriere dello Sport titola "C'è Juve-Pertosse". Poi focus sul Napoli che "risale".
- Anche Tutto Sport racconta quanto sta succedendo nel Sassuolo "decimato dalla pertosse". Poi focus su "Chiesa e Palestra per un'Italia mondiale": giovedì a Bergamo la semifinale con l'Iranda del Nord.
- "Bombe sul referendum", titola il quotidiano, in relazione al caso di Roma. Poi gli appelli dei big in vista del referendum sulla Giustizia di domenica e lunedì.
- "Ancora tensioni sui mercati" spiega il quotidiano economico riferendosi alla crisi innescata dal conflitto in Iran. Poi spazio a un approfondimento sul mini scudo per le imprese che scelgono il "tutoraggio del Fisco".
- "La guerra si allarga: da Trump più soldati. Starmer dà le basi", racconta il quotidiano sulla guerra in Medio Oriente. Poi grande spazio al caso Delmastro: "I vertici della Giustizia nel locale del mafioso".
- "Due bombaroli in meno", il titolo scelto da Libero sul caso delle due persone morte a Roma mentre preparavano un ordigno. Poi focus sul referendum e sull'economia: "La benzina è scesa, tocca alle bollette".
- Apertura sul cado Delmastro per Domani. Poi focus sull'Iran, con lo spettro dell'austerity del '73.
- Prima pagina con titolo "Sete di giustizia" per Avvenire, con il ricordo per le vittime della mafia. Poi spazio anche alla situazione internazionale con l'attacco di Trump agli alleati: "Codardi".
- "L'ora del sì", con una grande foto del ministro della Giustizia Nordio, apre questa edizione de Il Riformista. Poi altri focus sul referendum e sulle ragioni per votare a favore del "sì".
- Il quotidiano ricorda il leghista Umberto Bossi, "rozzo dal cuore grande". Poi, guardando all'estero, focus sulla situazione nello stretto di Hormuz.
- Focus su la scelta della Nato di ritirarsi dall'Iraq e sulla reazione di Trump ("codardi"), per la prima pagina della Nazione. Poi il racconto di quanto successo a Roma, con i due anarchici morti nel crollo mentre "preparavano una bomba".
- "Anzi leggerissimo" il titolo scelto dal Manifesto sul caso Delmastro. "Il sottosegretario in affari con la famiglia di un condannato per mafia. 'È stato leggero', concede Meloni". Da qui il titolo.