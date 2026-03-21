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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa

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I giornali dedicano spazio al caso della bomba anarchica a Roma. Poi al referendum, con lo scontro Schlein-Meloni. Continuano gli approfondimenti legati a Umbero Bossi, morto il 19 marzo. E alla guerra in Medio Oriente, tra le dichiarazioni di Trump contro gli alleati e le incertezze economiche scatenate dal conflitto

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