L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

È ancora passione Olimpiadi Milano-Cortina (SPECIALE). Orgoglio azzurro per Arianna Fontana che, con l'argento nella staffetta short track 3000 metri, diventa l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi. Ne ha vinte 14: 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi da Torino 2006 a Milano Cortina. Passando per Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang e Pechino 2022, ovvero sei edizioni.

Buffo episodio sulle piste di Val di Fiemme, dove durante le qualifiche della staffetta sprint femminile di fondo, ultima gara a squadre di sci nordico dei Giochi, è comparso sul tracciato un animale che ha "partecipato" agli ultimi metri del rettilineo finale rincorrendo le atlete.

La politica. La Premier Giorgia Meloni ha attaccato la magistratura, commentando in un video sui social la decisione del Tribunale di Palermo su una questione giudiziaria. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto, a sorpresa, il plenum del Consiglio superiore della magistratura, mercoledì mattina: "Come presidente della Repubblica avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza nell'interesse della Repubblica", ha detto il Capo dello Stato.

Negli scorsi giorni si è tenuta la prima riunione del Board of Peace. Hanno partecipato oltre 20 paesi; per l’Italia era presente il ministro degli Esteri Antonio Tajani, mentre l’amministrazione Usa ha definito "spiacevole la decisione del Vaticano di non partecipare".

Al via i festeggiamenti in tutto il mondo per il Capodanno cinese. Sarà un anno che promette energia e slancio in avanti.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24