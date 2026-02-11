Il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’albergo a Farindola e morirono 29 persone. In occasione dei nove anni dalla tragedia l’attuale sindaco ha dichiarato che in questi anni sono state dette "molte parole" ma realizzati "pochi fatti"

È attesa per oggi 11 febbraio la sentenza del processo d’appello bis per il disastro di Rigopiano : il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’albergo a Farindola, e morirono 29 persone . Nel processo di primo grado, celebratosi a Pescara, erano arrivate cinque condanne e 25 assoluzioni, mentre nell’appello a L’Aquila le condanne erano salite a 8. A fine 2024 però la Cassazione aveva annullato le condanne, riaprendo le posizioni di sei dirigenti regionali. Il pg di Perugia, Paolo Barlucchi, ha chiesto la conferma delle condanne di due dirigenti della Provincia di Pescara, dell'allora sindaco di Farindola e di un tecnico comunale per reati già prescritti secondo la Cassazione. Per il procuratore, però, i termini di prescrizione potrebbero essere rideterminati in aumento, facendo riferimento a quelli previsti per i reati dolosi. Il procuratore ha chiesto inoltre la condanna a 3 anni e 5 mesi per omicidio colposo plurimo non aggravato per i 5 dirigenti della Regione Caputi, Visca, Primavera, Antenucci e Giovani, mentre è stato chiesto il proscioglimento per l'ex dirigente della Regione Abruzzo Sabatino Belmaggio.

La commemorazione per i 9 anni della strage

Intanto pochi giorni fa è caduta la ricorrenza del nono anno dalla strage, e in occasione delle commemorazioni l’attuale sindaco di Farindola, Luca Labricciosa, ha denunciato l'assenza di risposte concrete da parte delle istituzioni. Il primo cittadino ha lanciato un appello per la viabilità montana e la ricostruzione, sostenendo che in questi anni sono state dette "molte parole", ma realizzati "pochi fatti". Alla vigilia del decennale, il sindaco ha chiesto che la memoria diventi un impegno concreto, "una scadenza di risultati", ricordando come, a distanza di nove anni, il tessuto economico e sociale del territorio resti profondamente segnato: "attività cessate, famiglie costrette ad andare via e una ferita che resta ancora aperta".

Che cosa è successo all’hotel Rigopiano

Il 18 gennaio del 2017, alle 16.41, dopo alcune scosse di terremoto si è statica dal Monte Siella una valanga di 120mila tonnellate. Due minuti dopo viene colpito l'Hotel Rigopiano, a Farindola. Nella struttura ci sono 40 persone: 28 clienti, tra cui quattro bambini, e 12 membri dello staff. A sopravvivere sono solamente 11 persone.