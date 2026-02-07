È il giorno del dolore ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, dove oggi è lutto cittadino per i funerali di Federica Torzullo , la 41enne fatta sparire da casa e uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno. "La tragica morte di Federica Torzullo ha colpito tutti, lasciando un senso di smarrimento difficile da colmare", ha scritto ieri il sindaco Angelo Pizzigallo sui social annunciando il lutto cittadino per le esequie fissate alle 14 nella chiesa Regina Pacis. Carlomagno, indagato per femminicidio e occultamento di cadavere, si trova in carcere dal 18 gennaio quando è stato ritrovato il corpo della moglie sepolto in un terreno limitrofo alla sua ditta. I due hanno un bambino di dieci anni ora affidato ai nonni materni.

Il sindaco: "Uccisa da una violenza che non può essere compresa"

"La città si ferma per Federica: per una donna, una madre, la cui vita è stata spezzata da una violenza inaudita. Federica è stata uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni, che non può essere compresa, che può solo essere condannata con fermezza e senza ambiguità", ha scritto in un post su Facebook il sindaco. "Nel rispetto della volontà della famiglia, televisioni, giornali e operatori dell'informazione sono invitati a mantenere la massima discrezione e sensibilità, evitando qualsiasi disturbo durante la cerimonia e rispettando la riservatezza dei presenti", fa sapere il sindaco, specificando che non saranno contentite riprese o registrazioni video all'interno della chiesa e nell'area del cimitero, chiedendo rispetto per il dolore di familiari e amici di Federica.

Sabato scorso, nella stessa chiesa Regina Pacis di Anguillara, sono stati celebrati i funerali dei genitori di Carlomagno che si sono tolti la vita.