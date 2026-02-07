Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Femminicidio Federica Torzullo, oggi i funerali. Ad Anguillara è lutto cittadino

Cronaca
©Ansa

Il sindaco: "La città si ferma per Federica, uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni, che non può essere compresa, che può solo essere condannata con fermezza e senza ambiguità". E chiede discrezione e rispetto per il dolore dei familiari 

ascolta articolo

È il giorno del dolore ad Anguillara Sabazia, vicino Roma, dove oggi è lutto cittadino per i funerali di Federica Torzullo, la 41enne fatta sparire da casa e uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno. "La tragica morte di Federica Torzullo ha colpito tutti, lasciando un senso di smarrimento difficile da colmare", ha scritto ieri il sindaco Angelo Pizzigallo sui social annunciando il lutto cittadino per le esequie fissate alle 14 nella chiesa Regina Pacis. Carlomagno, indagato per femminicidio e occultamento di cadavere, si trova in carcere dal 18 gennaio quando è stato ritrovato il corpo della moglie sepolto in un terreno limitrofo alla sua ditta. I due hanno un bambino di dieci anni ora affidato ai nonni materni.

Il sindaco: "Uccisa da una violenza che non può essere compresa"

"La città si ferma per Federica: per una donna, una madre, la cui vita è stata spezzata da una violenza inaudita. Federica è stata uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni, che non può essere compresa, che può solo essere condannata con fermezza e senza ambiguità", ha scritto in un post su Facebook il sindaco. "Nel rispetto della volontà della famiglia, televisioni, giornali e operatori dell'informazione sono invitati a mantenere la massima discrezione e sensibilità, evitando qualsiasi disturbo durante la cerimonia e rispettando la riservatezza dei presenti", fa sapere il sindaco, specificando che non saranno contentite riprese o registrazioni video all'interno della chiesa e nell'area del cimitero, chiedendo rispetto per il dolore di familiari e amici di Federica.
Sabato scorso, nella stessa chiesa Regina Pacis di Anguillara, sono stati celebrati i funerali dei genitori di Carlomagno che si sono tolti la vita.

Approfondimento

Quale futuro per gli orfani di femminicidio?
FOTOGALLERY

©Ansa

1/20
Cronaca

Femminicidi, da Ilaria Sula a Cinzia Pinna: i casi di cronaca del 2025

Donne, madri, figlie. Spesso uccise dall'ex partner o dal compagno, per desiderio di possesso, incapacità di accettare una separazione o comunque motivi correlati al solo fatto di essere donna. Vicende di violenza che continuano a occupare le pagine di cronaca. Dietro ai numeri dei femminicidi ci sono volti, storie, vite distrutte: ecco chi erano alcune delle vittime

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha dato il via ufficiale ai Giochi Olimpici invernali nel corso...

Torino, Polizia pubblica foto agente aggredito modificata con AI

Cronaca

Dopo gli scontri nella città piemontese, la Polizia ha pubblicato sui suoi profili social...

Roma, spari dalla finestra a Bracciano: arrestato un uomo

Cronaca

I carabinieri hanno fermato un uomo di 60 anni di origini polacche per detenzione illegale di...

Frana Niscemi, le immagini del centro storico dentro la zona rossa

Cronaca

Mentre gli sfollati aspettano di sapere se possono andare, scortati dai vigili del fuoco, a...

10 foto

Audio Sangiuliano, rischio processo per Boccia e un giornalista

Cronaca

La Procura di Roma ha concluso una serie di indagini e contesta anche al giornalista Carlo...

Cronaca: i più letti