Quale futuro per gli orfani di femminicidio?

Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara, lascia un bambino di dieci anni che improvvisamente si trova senza una madre né un padre. Nel nostro Paese gli orfani di femminicidio sono invisibili, e le famiglie lasciate sole dallo Stato: dalla mancanza di supporto psicologico all'assenza di un registro ufficiale. Ne parliamo con Damiano Rizzi, psicoterapeuta e presidente di Soleterre, che è riuscito ad adottare il bimbo di sua sorella - uccisa nel 2013 - dopo otto lunghi anni