Porto Recanati travolta da mareggiate e dall'esondazione del Musone: gravi i danni

La costa del centro marchigiano, in particolare la zona di Scossicci e il lungomare sud, ha subito ingenti danni a strutture balneari e strade. Sul posto operano vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile, mentre il sindaco ha attivato il Centro operativo comunale

