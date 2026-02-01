Al via il ticket per l’accesso contingentato all’area della fontana simbolo della Capitale, che rimane gratuito per tutti i residenti e gli studenti domiciliati a Roma e nella Città Metropolitana, per le persone con disabilità e accompagnatore e per i minori fino a 5 anni. Biglietto da 5 euro invece per villa di Massenzio, il museo Napoleonico, il museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il museo Carlo Bilotti e il museo Pietro Canonica ascolta articolo

Al via a Roma da domani, lunedì 2 febbraio, il ticket per i turisti alla Fontana di Trevi e in altri cinque siti monumentali e museali finora gratuiti. Il Campidoglio ha infatti introdotto un nuovo sistema tariffario: due euro per l’accesso contingentato all’area prospiciente il catino della fontana simbolo della Capitale e un biglietto da cinque euro per villa di Massenzio, il museo Napoleonico, il museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il museo Carlo Bilotti e il museo Pietro Canonica. In parallelo, musei e siti capitolini rimangono gratis per tutti i residenti e gli studenti domiciliati a Roma e nella Città Metropolitana.

La Fontana di Trevi I turisti e non residenti dovranno pagare 2 euro per il ticket "nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 11.30 alle 22.00, i restanti giorni della settimana dalle 9.00 alle 22.00. Eccezionalmente, lunedì 2 febbraio, in occasione del primo giorno di apertura, l'orario sarà dalle ore 9.00 alle ore 22.00", ha spiegato il Campidoglio. "Si precisa, inoltre, che dopo la chiusura giornaliera fissata alle ore 22, la fontana resterà visibile gratuitamente a tutti". Oltre che per i residenti, l'accesso al monumento "sarà gratuito anche per le persone con disabilità e relativo accompagnatore, i minori con età inferiore ai 6 anni, le guide turistiche". Nel 2025 gli accessi hanno raggiunto numeri record: nove milioni di visitatori, una media di 30mila al giorno con picchi fino a 70mila. "Con il ticket di due euro stimiamo entrate per circa 6,5 milioni di euro l’anno", aveva detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, annunciando il ticket e precisando che la stima si basa sui dati raccolti durante la fase di contingentamento gratuito. Leggi anche Ecco i posti su Google Maps più recensiti al mondo: la classifica

Tutto gratis per i residenti Accanto alla tariffazione per i turisti, il Campidoglio ha rivendicato la scelta della gratuità totale per i residenti: "È una decisione di cui siamo molto orgogliosi", ha affermato il sindaco, ribadendo che tutti i musei e i siti monumentali gestiti da Roma Capitale rimangono accessibili gratuitamente per chi vive a Roma e nella Città Metropolitana. Una linea condivisa dall’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio che ha parlato di accessibilità come "diritto di cittadinanza" e di una città che "non è solo dei turisti e dei pellegrini, ma prima di tutto dei romani". Vedi anche Roma, LEGO celebra la Fontana di Trevi con modello di 1.880 pezzi